Skogstad har vært sjef for landsdelens beste løpere i tre sesonger. Team Nord-Norge ligger på nivå tre i den norske langrennspyramiden. Under A-landslag og rekruttlandslag.

Den nylig avsluttede sesongen har vært en suksessfull affære for Skogstad som har sett at Erik Valnes og Anna Svendsen har hevdet seg svært godt på verdenscupnivå. Så godt at de mandag formiddag ble tatt ut på A-landslaget inn mot 2019/20-sesongen.