Russiske Aleksandr Bolsjunov satte et forrykende tempo i herrens sprintfinale i Falun. På oppløpet ble det imidlertid norsk dominans.

For etter å ha kommet seg opp i ryggen på den russiske verdenscuplederen ned den siste utforkjøringen, suste både Pål Golberg og Erik Valnes forbi før oppløpet. Der ble det tydelig at Bolsjunov hadde brukt opp kreftene og de to nordmennene ble aldri truet. Sterkest av de to var Golberg, som tok sin første verdenscupseier siden november 2016. Seieren er hans femte i verdenscupen i karrieren.

Dermed fortsetter han i sin strålende form. Forrige helg stakk Golberg av med kongepokalen på tremila under NM.

Valnes gikk altså inn til annenplass og sørget for dobbelt norsk.

Skuffelse i kvinneklassen: Falla parkert da svensk stjerneskudd vant i Falun

Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN

Fall og diskvalifisering

Eirik Brandsdal, Gjøran Tefre og Fredrik Riseth klarte ikke å kvalifisere seg til semifinalene. Tefre sto med gult kort allerede før kvartfinalene og med tjuvstart ble det nytt gult og diskvalifisering før siste heatet i kvartfinalene begynte.

Bransdal var ikke rask nok til å kvalifisere seg, og kunne uansett blitt diskvalifisert. Nordmannen beklaget manøveren som gjorde at franske Valentin Chauvin falt på oppløpet.

– Jeg er rett og slett flau over den manøveren jeg gjorde der, det var dårlig. Det var litt desperasjon og kamp om sporet, jeg blir presset ut på siden og det blir litt knuffing og jeg lurer på om jeg drar litt i han også, så det var ikke bra, sa Bransdal til NRK.

Fall ble det også på Riseth, da han prøvde febrilsk å hente inn annenplassen på oppløpet i sitt heat. Riseth gjorde likevel en god figur i fraværet av Johannes Høsflot Klæbo.

Valnes best i prologen

Erik Valnes gikk inn til bestetid på sprintprologen i klassisk i Falun, da alle de syv norske som stilte til start tok seg videre til utslagsrundene. Nest best var tiden til Pål Golberg, mens verdenscupleder Aleksandr Bolsjunov ble tredje best.

Johannes Høsflot Klæbo stilte ikke til start på grunn av et brudd han fikk i hånden, da han traff feil med et slag på en «boksemaskin».

Legeundersøkelser bekreftet frykten for brudd, og Klæbo fikk beskjed om å ikke belaste hånden frem til ny kontroll 13. februar. Han trener derfor alternativt hjemme i håp om å rekke SkiTour 2020 som starter 15. februar i Östersund.