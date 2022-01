Ber Karlsson endre seg: – Forbanna unødvendig

OBERSTDORF (VG) Frida Karlsson (22) bryter Tour de Ski etter at hun ble hardt straffet i lørdagens sprint. Expressen-kommentator Tomas Pettersson mener Karlsson må slutte å havne i uhell.

NEDPÅ: Frida Karlsson falt to ganger under fellesstarten fredag, mens hun fikk gult kort dagen etter.

1. jan. 2022 18:46 Sist oppdatert nå nettopp

«Det hele kjennes bare så forbanna unødvendig. Frida Karlsson har en tøff, uredd og kompromissløs stil - det er også en av hennes styrker som skiløper. Men jeg skulle ønske at Frida og hennes trenere tenkte seg ydmykt om den skarpe stilen bør dempes ett hakk», skriver kommentator Tomas Pettersson i Expressen.

I kvartfinalen av sprinten byttet Karlsson spor ulovlig og sammenlagt-rivalen Jessie Diggins falt som følge av det.

fullskjerm neste TAKKET FOR SEG: Frida Karlsson på vei ut at stadion i Oberstdorf. 1 av 2 Foto: MAXIM THORE / BILDBYRÅN

Det endte med at Karlsson fikk gult kort og ble plassert sist i kvartfinale-heatet. Det var hennes andre kule kort for sesongen - hun fikk også gult kort under Ruka-sprinten i november.

Dermed fikk Karlsson en tidsstraff på tre minutter og Tour de Ski var ødelagt. Den svenske yndlingen bryter nå touren.

Det varslet hun rett etter målgang, og lørdag kveld ble det bekreftet. Karlsson falt ned til en 43. plass, 4:23 minutter bak ledende Natalja Neprjajeva. Før sprinten var Karlsson på skuddhold til å vinne med en foreløpig syvendeplass.

KOMMENTATOR: Tomas Pettersson.

Fakta Sammendraget i Tour de Ski

Tour de Ski (4 av 6 etapper): 1) Neprjajeva 53.40, 2) Niskanen 0.34 min. bak, 3) Diggins 0.38, 4) Sorina 0.46, 5) Lampic 0.57, 6) Andersson 1.14, 7) Pärmäkoski 1.20, 8) T.U. Weng 1.21, 9) Matintalo 1.31, 10) Kalvå 1.39. Øvrige norske: 11) H. Weng 1.42, 13) Myhrvold 1.57, 17) L.U. Weng 2.27, 18) Haga 2.34, 32) Fossesholm 3.41, 36) Theodorsen 4.05, 49) Svendsen 4.53, 61) Stenseth 7.36. Vis mer

Foruten de gule kortene har Karlsson stadig havnet i uheldige situasjoner det siste året. Under ski-VM sist vinter falt hun i to løp, mens hun også falt to ganger under lørdagens 10-kilometer, hvor det ble andreplass.

«Hun er en så gudbenådet skiløper med en så fenomenal kapasitet at hun ikke trenge å havne i disse uhellene», skriver Pettersson.

Karlsson tok til tårene i pressesonen etter nedturen, men tok seg tid til intervjurunden. VG konfronterte Karlsson med at hun stadig havner i trøbbel.

– Det er for dårlig. Jeg setter meg i dårlige situasjoner. Jeg må hjem å trene, erkjenner Karlsson.

– Hvordan føles det å bli disket?

– Det er surt. Jeg ønsket å gjøre det bra i dag og hadde en pigg kropp. Det er synd, sier Karlsson.

– Hva tenker du om straffen?

– Det er hardt, men samtidig er reglene sånn.

– Hva skjedde i situasjonen med Diggins?

– Det var for trangt og jeg hadde ikke noe sted å ta veien. Da satte jeg meg selv i en dum situasjon, svarer svensken som beklaget til amerikaneren i etterkant.

Karlsson kan trøste seg med dette:

De norske utøverne mente at Karlsson fikk dom som fortjent av juryen.

– Tre minutter kan føles strengt, men man må oppføre seg, sa Heidi Weng til pressen.

Motivasjonen til Karlsson fikk seg naturlig nok en trøkk etter tidsstraffen - så stor at hun dropper de to siste etappene i Italia.

– Vi ville gjerne se Frida konkurrere videre, men slik situasjonen er nå, er det best at hun drar hjem og lader opp i forkant av OL, sier landslagssjef Anders Byström i en pressemelding.

Karlsson måtte bryte Tour de Ski også i fjor etter et fall da hun skulle ta pull-ups på hotellet.

Martin Johnsrud Sundby advarte Karlsson i forkant av touren: