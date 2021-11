For noen var dette årets viktigste skirenn: – Det var ikke slik jeg hadde sett det for meg

BEITOSTØLEN (Aftenposten.no): Didrik Tønseth var skuffet, Håvard Moseby og Ragnhild Haga smilte. Sesongåpningen er årets viktigste konkurranse for mange langrennsløpere.

Didrik Tønseth på vei ut av stadion sammen med sin hjelper Einar Moxnes etter det som han på forhånd kalte «sesongens kanskje viktigste renn». Det endte med en brutal nedtur.

– Det er et av de viktigere skirennene jeg kanskje går, sa Didrik Tønseth i forkant av sesongens første konkurranse. For ham og en rekke andre norske utøvere handlet det om hvordan resten av sesongen skulle bli.

For Tønseth ble det en nedtur. Han ble vraket fra landslaget i vår. Han har likevel satset som før og har kjørt sitt eget opplegg parallelt med landslaget. Han har i perioder i forsesongen «kjøpt» seg inn på landslagets samlinger.

Målet har vært en OL-plass. Men da måtte det stemme i første forsøk. Det ble en eneste stor nedtur. Drømmen om verdenscupåpning i Ruka var over. Det er ikke sikkert han får gå på nasjonal kvote når verdenscupen kommer til Lillehammer.

– Jeg er jævlig skuffet. Det var ikke slik jeg hadde sett det for meg, og dette var ingen søknad om få komme til OL. Men jeg gir ikke opp her og nå, sa han etterpå.

Emil Iversen ble nummer to bak Hans Christer Holund. Hans dom over prestasjonen til kameraten var relativt nådeløs.

– Nå får han ikke gå i Ruka. Det kan ha vært OL-plassen som røk der, sa Iversen.

Nådeløst

Langrenn på Beitostølen kan være brutalt og nådeløst. Drømmer knuses og håp tennes i løpet av en halvtimes tid. Den nasjonale åpningen handler det om å overbevise de fem som skal ta ut lag om at de er gode nok. Gode nok til verdenscup og gode nok til å kjempe om en plass på OL-laget.

På forhånd var det klart at mye skulle klaffe for at noen utenfor landslagene skulle klare å slå seg inn på laget til verdenscupåpningen i Ruka kommende helg. Det er en plass ledig i sprint og en ledig plass på distanse i åpningen. Sprinterne Johannes Høsflot Klæbo, Erik Valnes, Håvard Solås Taugbøl, Emil Iversen og Pål Golberg er forhåndsuttatt. Det er en ledig plass også hos jentene.

På herresiden betyr at det at løpere på elitelandslag som Sjur Røthe, Harald Østberg Amundsen, Martin Løwstrøm Nyenget og Sindre Bjørnestad Skar ikke har fått klarsignal.

På distanse er fem mann også klare. Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen, Pål Golberg, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger.

På kvinnesiden er hele landslaget tatt ut til Ruka.

Eirik Myhr Nossum er trener for allroundlandslaget og en av tre sentrale personer når norske langrennslag skal tas ut sammen med Arild Monsen og langrennssjef Espen Bjervig.

Vanskelige uttak

Dermed er åpningen for løpere utenfor landslaget svært trang. Men det var mange som kom til Beitostølen med et håp og et ønske om å lage enda mer krøll i uttakskabalene til langrennssjef Espen Bjervig og hans trenere.

En kjapp runde med resultatlistene etter sesongåpningen viser at det fortsatt kan være veldig langt frem for mange av utfordrerne. Samtidig meldte andre seg på.

Didrik Tønseth: Gikk seg ut av diskusjonen om en plass til verdenscupåpningen. Dermed blir det færre sjanser til å vise at han er en mann som kan være aktuell blant de åtte som skal til Beijing-OL.

Harald Østberg Amundsen: Var ikke tatt ut til verdenscupåpningen. Hans syvendeplass kan ha vært for dårlig. Men han er sterkest i fristil og søndagens renn avgjør om han blir med til Ruka.

Håvard Moseby: Det er alltid noen nye som melder seg på uttaksdiskusjonen i en sesongåpning. Moseby som fikk et tretthetsbrudd nederst i ryggen i juli har trent alternativt i lange perioder. På Beitostølen var han tilbake og viste med sin tredjeplass at han er med i kampen om verdenscup allerede neste helg. Etterpå strålte han, men turte ikke å drømme om hverken verdenscup eller OL-plass. Moseby tilhører rekruttlandslaget.

Vebjørn Turtveit: Han ble nummer fem. Det holder trolig ikke til å konkurrere om den siste plassen til Ruka, men hankan få en mulighet til å delta på den nasjonale kvoten i verdenscupen på Lillehammer første helg i desember.

Martin Løwstrøm Nyenget: Ble nummer 10 og gikk seg trolig ut av kampen om verdenscup i Finland.

Sjur Røthe: Hadde en dårlig dag på jobben og brøt. Skal ikke til Finland, men han har tid og er tålmodig med tanke på å finne form god nok til å bli tatt ut til OL.

Ragnhild Haga: Selv om hun ble vraket fra elitelandslaget etter forrige sesong, har ikke 30-åringen gitt opp. Hun satser utenfor landslaget. Femteplassen på Beitostølen på en klassisk-distanse var nesten i overkant. Hun har styrket sine sjanser for å gå verdenscup og dermed få en mulighet til å kvalifisere seg til OL. Men søndagen avgjør. Da er det 10 kilometer fristil.

Silje Theodorsen: 27-åringen fra Tromsø imponerte og var tredje beste i åpningsrennet. Hun har for vane å gå sterke løp på Beitostølen, men hennes erfaring i verdenscupen er begrenset. Theodorsen er nødt til å imponere mer enn denne ene gangen for at det skal åpne seg muligheter.

Kathrine Rolsted Harsem: Hun er blitt 32 år gammel og har fortsatt ambisjoner om å prestere på det aller høyeste nivået. Bare en 12. plass i åpningsrennet fører nok til at hun ikke er på uttaksradaren til Ole Morten Iversen & co.

Astrid Øyre Slind: Hun satser på langløp, men elsker å gå skirenn. Derfor var hun skiskytter forrige helg og langrennsløper denne helgen. Til tross for en sterk syvendeplass i åpningen er hun nok ikke blant de som er aktuelle for verdenscup eller OL foreløpig.

PS: Therese Johaug vant sesongåpningen foran Heidi Weng og Silje Theodorsen.