Krüger vant femmila i Kollen – Norges totaldominans bekymrer ekspertene

HOLMENKOLLEN (VG) Aldri har et renn blitt dominert på samme måte av en nasjon som det Norge gjorde i lørdagens femmil i Holmenkollen. Simen Hegstad Krüger tok seieren for første gang – etterfulgt av ni landsmenn.

11.03.2023 12:25 Oppdatert 11.03.2023 13:17

På 15 kilometeren i finske Kuopio i november 2001 tok Norge de åtte første plassene, noe som var rekorden frem til lørdagens femmil i folkefesten i Holmenkollen.

Der tok Norge de ti første plassene.

– Det er fantastisk at vi har så mange herrer som går fort på ski i Norge, men for interessen for langrenn internasjonalt er det ikke heldig, sier NRK-ekspert Therese Johaug.

– De ti beste har vi nå. Det blir verre og verre, sa ekspertkommentator i NRK, Torgeir Bjørn, underveis på femmila.

– Det er litt av et 17. mai-tog de norske herrerene har dratt i gang her, sa NRK-kommentator Jann Post.

– Det er en del utlendinger som har valgt å stå over femmila i Kollen, og det er litt synd. Vi må se på det i fremtiden hva vi kan gjøre for å få med flere på start, sier lørdagens andremann, Hans Christer Holund, til NRK om den norske dominansen

Holund peker på tirsdagens sprint i Drammen og at rennet kommer såpass tett på VM som mulige årsaker til at flere utlendinger valgte å stå over.

Blant de største navnene som manglet på startstreken var svenskene William Poromaa og Calle Halfvarsson, tyske Friedrich Moch, italienerne Federico Pellegrino og Francesco De Fabiani, finske Iivo Niskanen og amerikanske Ben Ogden.

Da ble det tidlig klart at det var nordmennene som skulle gjøre opp om seieren i Holmenkollen, og på slutten var Simen Hegstad Krüger sterkest og tok seieren foran Hans Christer Holund.

– Det var tøft. Sammen med Holund og Tildheim Andersen byttet vi ski en runde før de andre, og jeg tror det var den vinnende formelen, sier Krüger i seiersintervjuet.

– Jeg hadde mine formeninger om det skulle være tøft å være utlending, men jobben må gjøres, sier distansetrener Eirik Myhr Nossum til NRK, før han får spørsmål om det blir for mye norsk med tidobbelt.

– Det er opp til andre å vurdere. Vår jobb er å gjøre det så bra som mulig. Resultatet i dag er et resultat av ekstrem grundighet fra utøvere og støtteapparat på detaljer, svarer Myhr Nossum.

Til NRK forteller Krüger at han hadde en plan med Holund og Tildheim Andersen om å ta skibytte halvveis i løpet.

– Det er kanskje det verdenscuprennet som er kulest å vinne, og det hadde jeg ikke klart før. Etter VM og OL er dette noe av det største i mine øyne. Å skrive seg inn som femmilsvinner i Kollen betyr mye, sier Krüger til NRK.

Med seieren fikk Krüger – VM-gullvinner på 30 km med skibytte og 15 km fri teknikk i Planica – slått kraftig tilbake etter at han ble vraket til femmila i VM.

– Jeg var litt ferdig, men jeg klarte heldigvis å omstille meg. Det betyr litt ekstra etter det styret som var der.

Regjerende Kollen-mester Martin Løwstrøm Nyenget tok den siste pallplassen, før Norge også tok fjerde-, femte-, sjette-, syvende-, åttende-, niende-, og tiendeplassen.

Briten Andrew Musgrave – som går for Lyn – ble beste utlending på ellevteplass. Han lot seg ikke imponere av de som valgte å droppe femmila.

– Er det ett renn man skal prioritere i løpet av en sesong, så er det Holmenkollen. Vi kommer opp på Frognerseteren og det er så god stemning. Det er tidenes råeste løp. Jeg synes det er litt sykt at ikke flere prioriterer å gå her. Det synes jeg er spesielt, sier Musgrave til VG og fortsetter:

– Det er mye klaging på at vi går mye renn, men hvis du sammenligner kalenderen vår med fotballspillere så er sesongen ganske kort. Det er ikke så jækla mye. Det er to rennhelger igjen etter det her. Da bør folk klare å stille opp.

Den første halvdelen av femmila gikk uten de store forsøkene på å rykke i fra, men så steg spenningen da fire mann byttet ski etter 2,5 mil.

Den norske trioen Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger og Iver Tildheim Andersen fikk med seg svenske Jens Burman inn til skibytte, og da gikk de ut drøye 20 sekunder bak tetgruppen.

Bare noen få kilometer senere var de sekundene hentet inn, og med strålende ski skaffet trioen Holund, Hegstad Krüger og Tildheim Andersen seg en luke med en gang.

Da resten av feltet gikk inn for å bytte ski etter fire av seks runder i Holmenkollen økte luken for tettrioen til omtrent 40 sekunder.

Det klarte ingen å hente, og etter hvert fikk Krüger og Holund en luke til Tildheim Andersen også.

Inn på stadion for siste gang ble det en durabelig duell mellom Krüger og Holund, som førstnevnte gikk seirende ut av.

Nyenget klarte å hente Tildheim Andersen på slutten og knep den siste pallplassen.

Johannes Høsflot Klæbo hang lenge med, men tapte masse og endte på syvendeplass 1.45 minutt bak Krüger. VM-gullvinner på femmila, Pål Golberg, ble nummer ni.