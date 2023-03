Så Krüger glise etter taktisk genistrek: – Jeg tenkte bare «dum, dum, dum, dum»

HOLMENKOLLEN (VG) Aldri har et renn blitt dominert på samme måte av en nasjon som det Norge gjorde i lørdagens femmil i Holmenkollen. Simen Hegstad Krüger (29) tok seieren for første gang – etterfulgt av ni landsmenn.

11.03.2023

På 15 kilometeren i finske Kuopio i november 2001 tok Norge de åtte første plassene, noe som var rekorden frem til lørdagens femmil i folkefesten i Holmenkollen.

Der tok Norge de ti første plassene.

– Det er fantastisk at vi har så mange herrer som går fort på ski i Norge, men for interessen for langrenn internasjonalt er det ikke heldig, sier NRK-ekspert Therese Johaug.

– De ti beste har vi nå. Det blir verre og verre, sa ekspertkommentator i NRK, Torgeir Bjørn, underveis på femmila.

– Det er litt av et 17. mai-tog de norske herrene har dratt i gang her, sa NRK-kommentator Jann Post.

Blant de største navnene som manglet på startstreken var svenskene William Poromaa og Calle Halfvarsson, tyske Friedrich Moch, italienerne Federico Pellegrino og Francesco De Fabiani, finske Iivo Niskanen og amerikanske Ben Ogden.

Mannen som var nærmest de norske var briten Andrew Musgrave. Han gikk inn til en 11. plass.

– Norge er gode. Vi andre har en jobb å gjøre. Det er ikke Norge sin skyld at de gode. Det er vi utlendinger som er for dårlig, sier han til VG.

Femmila i Kollen ble i det minste spennende sett med norske øyne. Avgjørelsen falt allerede etter den tredje runden.

Da valgte Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund og Iver Tildheim Andersen å bytte ski.

Skibyttet sikret duoen bedre glid enn de andre i hovedfeltet, der Pål Golberg, Johannes Høsflot Klæbo, Martin Løwstrøm Nyenget var posisjonert, for å nevne noen.

Det gikk ikke lang tid før trioen fikk kontakt med hovedfeltet igjen.

– Jeg hadde et ønske om at alle gikk fire runder og byttet ski. Men noen utnyttet sjansen. Da jeg så hvem som hadde byttet ski, de bare danset forbi oss og jeg ikke klarte å følge dem, så tenkte jeg bare «dum, dum, dum, dum». Jeg så gliset til Simen da han passerte meg. Da skjønte jeg at han hadde gode kort på hånden, sier Nyenget, som til slutt endte på tredjeplass.

PALLEN PÅ 50 KILOMETEREN: Martin Løwstrøm Nyenget ble nummer tre og kunne ikke gjøre noe med hverken Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund på lørdagens femmil i Holmenkollen.

For på den neste runden var resten av hovedfeltet tvunget til å bytte til bedre ski. Krüger, Holund og Tildheim Andersen dampet ut fra stadionområdet.

Luken ned til resten var på et tidspunkt over et halvminutt og den holdt helt inn.

Krüger var sterkest i avslutningen. Holund spurtet det han maktet over målstreken til en andreplass, mens Nyenget snøt Tildheim Andersen for den siste pallplassen med en råsterk avslutning.

Femmilsvinner Krüger ler godt av Nyengets tanker. Men han er stolt over det som må kalles en taktisk genistrek ved skibyttet.

– Vi spiller jo ut kortene våre. Men hvis de tar oss igjen med en gang så har vi dårligere ski enn resten på sisterunden. Da hadde vi vært dumme. Men jeg tror de andre blir nervøse når jeg og Hans Christer går inn sammen og bytter. Da tror jeg de aner hva som skjer, sier Krüger til VG.

Han ble riktignok overrasket over hvor mye skibyttet skulle ha å si.

– Da var det for vår del bare å sette press med en gang. Hans Christer begynte og jeg slang meg på. Vi samarbeidet utrolig godt i dag. Jeg hadde ikke hatt sjanse alene. Vi deler denne seieren her, vi Lyn-gutta i dag, sier Krüger.

IMPONERTE: Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund og Martin Løwstrøm Nyenget kan glise for å ha blitt topp tre under folkefesten i Holmenkollen lørdag.

Landslags- og klubbkompis Holund var strålende fornøyd med andreplassen og for å ha ristet av seg de sterkeste spurterne, som Golberg og Klæbo.

– Jeg ble utålmodig av det «tusletempoet» som var. Det gikk fryktelig rolig. Vi trengte de siste tre rundene på å mørne feltet. Vi turte ikke å vente til fjerderunden med å gå.

– Jeg hadde en følelse på forhånd om at de fleste ville bytte på den fjerde runden. Skal man da vinne eller bli nummer to, da må man tenke utenfor boksen. Det funket i dag, sier Holund og smiler.