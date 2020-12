Ble nektet start, nå kommer han med en gladmelding

Didrik Tønseth er på bedringens vei og deltar denne uka på samling med allroundlandslaget.

Didrik Tønseth har fortsatt ikke funnet ut av problemene, men føler seg klar for samling med allroundlandslaget. Richard Sagen

Nå nettopp

– Det kjennes ok ut. Jeg har ikke fått trent all verden den siste tiden, men nå er jeg klar for samling og skal prøve å trene tilnærmet normalt.

Det sier Didrik Tønseth til Adresseavisen i det han er på vei i bil til samling på Sjusjøen. Der skal han endelig få møtt resten av allroundlandslaget igjen. Samlinga varer ut uka.