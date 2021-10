Dramatikken knuste Klæbos VM-drøm: Nå tar skitoppene grep

Johannes Høsflot Klæbo er glad for nyheten, men vil ikke strekke armene i været helt ennå.

Johannes Høsflot Klæbo ble fratatt VM-gullet på femmila i Oberstdorf. Nå tar FIS grep for å gjøre reglementet enklere å forstå.

– Det var en del misforståelser knyttet til det gamle reglementet. Forhåpentlig vil det bli enklere å forstå for alle involverte nå. Målet har vært at de skal være enkle å forstå for både aktive, dommere og jurister. Vi har derfor presisert de gamle reglene.

Det sier leder i langrennskomiteen i FIS, Vegard Ulvang, til Adresseavisen.

Etter en rekke omdiskuterte hendelser de siste åra, bestemte FIS seg for å se på regelverket for obstruksjon og passering av konkurrenter.

Tøffeste dagen i karrieren

Blant hendelsene var VM-femmila i Oberstdorf, der Johannes Høsflot Klæbo ble diskvalifisert etter å ha vært i kontakt med Alexandr Bolsjunov på oppløpet. Russeren brakk staven og kom med det i mål som nummer tre. Klæbo var først over mållinjen, men ble fratatt gullmedaljen. Emil Iversen, som spurtet forbi Bolsjunov, fikk tildelt gullet.

Norge la inn en motprotest etter diskvalifikasjonen, men den ble avvist. Deretter varslet Norge at de ville anke saken, men etter ønske fra Klæbo selv, valgte de å droppe anken.

Klæbo har tidligere uttalt at den dagen var den tøffeste i hans karriere.

I etterkant ble diskvalifikasjonen og regelverket diskutert.

Derfor ble Klæbo diskvalifisert

Renndirektør i FIS, Pierre Mignerey, sa til Adresseavisen at det var to ting som måtte vurderes:

Først om Bolsjunov hadde retten til å velge den linjen han gjorde, deretter om Klæbo hadde ansvaret for russerens stavbrudd.

Det korte svaret på begge spørsmålene var ifølge juryen «ja».

– Vi analyserte TV-bildene fra forskjellige vinkler, og kom raskt til konklusjonen at Bolsjunov hadde rett til å gjøre som han gjorde. Han ledet og kunne velge den linjen han ønsket, sa Mignerey til pressen i Oberstdorf.

Her brekker Alexandr Bolsjunov staven under femmila i Oberstdorf.

Nye presiseringer

Nå har FIS tatt grep:

Den nye presiseringen tydeliggjør at den løperen som ligger foran kan velge sin foretrukne linje, men må ta hensyn til konkurrentene rundt seg. Om to utøvere går side om side, har de delt ansvar for å unngå å hindre hverandre.

Disse presiseringene skal godkjennes av FIS Council og i FIS-kongressen, men gjelder allerede i den kommende skisesongen.

Ulvang forteller at de har fått god hjelp av jusprofessor Trond Solvang ved Universitetet i Oslo. I tillegg har utøvere og trenere fra en rekke nasjoner kommet med sine innspill, pluss medlemmer og ansatte i FIS. Tidligere landslagstrener Tor Arne Hetland har også hatt en sentral rolle i arbeidet, forteller Ulvang.

– Vi har brukt mye på det her.

Blant utøverne som har vært med i møtene, er Klæbo:

– Han har vært involvert i flere møter.

FIS-leder Vegard Ulvang tror ikke det blir mindre krevende å være dommer med de nye presiseringene av reglementet.

Slik reagerer Klæbo på nyheten

Klæbo reagerer slik på FIS sine nye presiseringer av reglementet:

– Jeg er glad for at FIS har tatt tak i denne problemstillingen. Fair play er viktig i all idrett, men vi får vente med å strekke armene i været til presiseringene er godkjent i FIS Council og FIS-kongressen.

På spørsmål om han ville ha trukket anken om de nye presiseringene gjaldt under VM i Oberstdorf, svarer skistjernen dette:

– Anke eller ikke anke – den saken er avgjort. Jeg ser fremover nå. Ikke tilbake.

Før han legger til:

– Jeg skulle gjerne hatt gullet på femmila. Det var min store drøm å være like god som verdens beste skiløper, Petter Northug, ved å vinne VM-gull i sprint og på femmil. Det klarte jeg ikke i Oberstdorf, så får vi se om det byr seg nye anledninger til å klare den bragden.

Klæbo, her fra samlinga på Lillehammer forrige uke, sier han hadde en drøm om å gjøre som Petter Northug i VM: Ta gull både i sprint og femmil.

– Vil ikke bli mindre krevende

Selv om FIS nå har vedtatt nye presiseringer, spår Ulvang flere omfattende og vanskelige diskusjoner i årene som kommer.

– Det er ingen fasit i slike situasjoner. Juryen må fremdeles veie ulike regler opp mot hverandre: Førstemann har rett til å velge sin foretrukne linje, men vedkommende har ikke lov til å hindre konkurrentene. Det vil ikke bli mindre krevende å være dommer i slike saker nå. Mange hensyn må tas, sier han.

Selv med de nye presiseringene, vil ikke Ulvang svare ja eller nei på spørsmål om Klæbo ville ha blitt diskvalifisert om de var gjeldende under VM i Oberstdorf:

– Jeg skal heller ikke nå prøve å være noen overdommer. Jeg tror nok meningene ville ha vært delt nå også.

Men FIS-lederen tror de aktive utøverne vil være ekstra varsom med de nye presiseringene på plass:

– Kanskje vil utøverne tenke litt annerledes, ettersom det kommer tydeligere frem at førstemann inn på oppløpet ikke har ubegrenset rett til å gjøre som han eller hun vil, som mange nok trodde med de gamle reglene. Selv om utøveren foran får velge linje, kan ikke vedkommende hindre konkurrentene. Jeg tror aktive utøvere vil være litt mer forsiktig med å stå på retten sin.