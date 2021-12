Offensiv Iversen har snudd: – Veldig lite som skal til

OBERSTDORF (VG) En prat med treneren endret på planene til Emil Iversen (30). Nå tror trønderen fortsatt at han kan få sjansen til å gå flere renn i OL.

Trønderen var tre minutter bak vinner Iivo Niskanen på onsdagens 15 kilometer klassisk i Lenzerheide.

– Jeg hadde ikke feste, staven brakk og kroppen fungerte ikke. Mamma kunne holdt følge, sier Iversen til VG og flere medier i Oberstdorf.

Dagen før røk han ut av prologen, og heller ikke verdenscuprennene før jul var imponerende. Derfor hadde Iversen mest lyst til å reise hjem fra touren, men torsdag hadde han en helt annen innstilling.

– Jeg pratet med treneren (Eirik Mynr Nossum) og fant ut at det ikke er noen grunn til ikke å gå her. Det er et helt annet skirenn og i lavlandet. Det er en bra mulighet til å få en god opplevelse, sier Iversen.

Nyttårsaften venter 15 kilometer fellesstart i skøyting, før det er klassisksprint 1. nyttårsdag.

Iversen er en av seks som foreløpig er tatt ut til OL og nå trenger han positive resultater for å faktisk få gå renn i Beijing.

– Det er for tidlig å gi opp. Jeg er i OL-troppen. Det er fortjent, og på mitt beste kan jeg kjempe om medaljer. Jeg har en måned på meg, sier Iversen.

– I Ski Tour 2020 snudde det over natta. Det kommer det til å gjøre nå også. Spørsmålet er bare når, sier Iversen og fortsetter:

– Det er veldig lite som skal til for at det plutselig løsner. Og snur det, kan det snu voldsomt.

– Hvilke renn tror du at du har størst muligheter til å få gå i Beijing nå?

– «Klassisken» (15 km), så får vi se etter i morgen. Da skal vi endelig skøyte litt, og det er det nærmeste vi kommer duatlon i år. Vi vet hva jeg kan i fellesstart, sier Iversen.

Den regjerende mesteren på femmila, fra nettopp Oberstdorf, sa onsdag at han ikke ønsker å dra til Beijing uten god form. Dagen etter var han mer offensiv på egne vegne.

– Det skal mye til for at jeg ikke drar, og da skal det mye til for at jeg ikke får gå en øvelse. Men jeg må vite at kroppen er bra, sier Iversen.

Han mener at lagkameratenes resultater til nå, spesielt på 15 kilometer klassisk, ikke er for mye å frykte.

– Det er ikke så mange andre som har slått ned dører heller. Vi har bare én pallplass på den øvelsen hittil (Pål Golberg i Lenzerheide), sier Iversen.

Han og Klæbo gikk flere runder sammen på skistadion i mildværet i Oberstdorf. Da var det umulig å ikke ta opp det som skjedde sist de var på oppløpet her.

DRAMA: Klæbo ble disket fra gullet på femmila etter at han havnet i kontakt med Aleksandr Bolsjunov, og Iversen endte med gullet.

– Jeg har prøvd å fortrenge det, sier Klæbo.

Han fikk spørsmål om han har vært hobby-psykolog for Iversen det siste døgnet.

– Hehe. Jeg har ikke vært psykolog. Vi gikk bare rundt og pratet «skit». Det er kanskje det beste du kan gjøre. Det er godt å se at han er her.

