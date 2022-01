Eksperter mener ski-ledelsen bør kontakte reserver

Det hersker usikkerhet rundt herreløperne til OL etter at sprinttrener Arild Monsen testet positivt. Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug og TV 2-ekspert Petter Skinstad mener Skiforbundet må gjøre klar en verst tenkelig løsning.

NYE TIDER: Her sitter Niklas Dyrhaug med Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen under OL i 2018. Nå er Dyrhaug ekspert og følger landslaget utenfor.

25. jan. 2022 15:34 Sist oppdatert nå nettopp

Mandag testet sprinttrener Arild Monsen positivt for coronaviruset etter hjemreise fra Seiser Alm, hvor OL-utøvere har vært på precamp.

De åtte OL-uttatte herrene og reserve Harald Østberg Amundsen er nå i karantene som nærkontakter i Seiser Alm. Samtlige løpere og støtteapparat i Italia tok PCR-test mandag, og det ventes svar senere tirsdag.

Skulle utøvere i verste fall teste positivt i dagene frem mot OL nå, hvor herrene har første øvelse 6. februar, vil det bli vanskelig å komme til Kina.

Eksperter mener Skiforbundet bør ta kontakt med løpere utenfor OL-troppen raskt.

Fakta OL-TROPPEN I LANGRENN Maiken Caspersen Falla

Helene Fossesholm

Hans Christer Holund

Emil Iversen

Therese Johaug

Johannes Høsflot Klæbo

Simen Hegstad Krüger

Håvard Solås Taugbøl

Erik Valnes

Heidi Weng

Lotta Udnes Weng

Tiril Udnes Weng

Pål Golberg

Sjur Røthe

Anne Kjersti Kalvå

Mathilde Myhrvold Vis mer

– Jeg vil tro at de har en god dialog med dem som er utenfor, og at de har en plan dersom noen tester positivt. Vi må håpe at ingen andre er smittet. Men det er så ufattelig vanskelig å forholde seg til, sier Niklas Dyrhaug, som selv var på landslaget frem til våren 2020.

– De har visst at det er strengt og at omikron sprer seg fort. Jeg vil tro de har en «backup-løsning», men jeg synes bare det er litt uvirkelig og surrealistisk at det er det som er fokuset nå, fortsetter Dyrhaug.

– Jeg ville hatt panikk. Det skaper så mange spørsmål og det er en enorm energilekkasje dette. Det er heller ikke automatisk grønt lys selv om alle tester er negative i dag. De bør ha en plan b på hvilke alternativer som finnes ved ulike scenarioer, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland.

Aukland peker på utfordringer for eventuelt nye løpere til OL i Beijing på grunn av at det er i høyden og tidsforskjell.

– Hvis Norges Skiforbund skal gjøre noe, bør det være å ha klare noen aktuelle reserverer i bakhånd, slik at man kan sende ned dem hvis det blir et stort smitteutbrudd, sier Petter Skinstad, TV 2-ekspert.

– Det første jeg ville sjekket er i alle fall muligheter for å skifte ut løpere og eventuelt sette i gang nødvendige visumsøknader. Hvem som er og har vært i høyden, er også et poeng, sier Åge Skinstad, tidligere langrennssjef, Viaplay-ekspert og far til Petter.

Fakta Ulike coronaregler Regler i Italia:



*Tester man positivt i Italia med booster-dose eller vaksinedose de siste 120 dagene, får man isolasjon for 7 dager.

*Hvis ikke du har booster-dose eller vaksinedose de siste 120 dagene, får man isolasjon i 10 dager. *For å komme ut av isolasjon må man leverte negativ test. Man må også være symptomfri i tre dager. *Hvis man fortsetter å teste positivt for omikron- eller betavarianten kan du ende med 21 dager i isolasjon. Kilde: https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/italy/coronavirus – Vi må ved en eventuell positiv test i Italia uansett i dialog med myndighetene. Det er det vi forholder oss til, sier landslagslege Øystein Andersen til VG. Regler ved innreise til OL i Kina: *Før avreise til Kina, må alle avlegge to negative PCR-tester i løpet av de siste fire dagene før avreise. *Hvis de har fått påvist smitte i løpet av de siste 30 dagene før avreise, må de teste negativt ytterligere to ganger i løpet av de siste dagene før avreise. Det skal være 24 timer mellom hver av testene som blir utført, ifølge Olympiatoppens medisinske ansvarlige, Aasne Fenne Hoksrud. Vis mer

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum avviste tidligere tirsdag at de hadde kontaktet løpere utenfor OL-troppen.

– Nei, enn så lenge planlegger vi for suksess med troppen vi har, sa Nossum.

På mandagens pressetreff sa langrennssjef Espen Bjervig at det er mulig å hente inn reserver om man kan dokumentere skader eller smitte, men at det helst bør skje før OL starter.

– Vil det være for sent hvis det skjer noe slikt i OL, spurte Aftenposten?

– Åjj. Det blir hypotetisk, men da må vi regne med kalkulator og sjekke hva som går av fly. Men det høres vanskelig ut hvis det skjer under OL, sa Bjervig.

Petter Skinstad mener man i det lengste bør sende den opprinnelige OL-troppen. Langrennsherrene skulle ha reist 27. januar, men nå er planen å dra 31. januar.

– Om Johannes Høsflot Klæbo – og alle de som er rangert som nummer en til åtte – så blir sendt ned dagen før vil det være bedre enn at de som er rangert som nummer ni til 15 sendes i stedet. Samtidig er det mye bedre å sende nummer ni til 15 som er veldig gode skiløpere, enn å ikke sende noe, sier Petter Skinstad.

Skinstad nevner navn som Didrik Tønseth, Martin Løwstrøm Nyenget, Even Northug og Thomas Helland Larsen blant annet som mulige reserver.

– Jeg har ikke hørt noe. Det skal nok mye til for at det går så langt, sier Larsen.