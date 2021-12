Klæbo spurtslo Ustjugov og sikret stafettseier: – Forstår meg ikke helt på ham

LILLEHAMMER (VG) Kanskje var spurtoppgjøret mellom Johannes Høsflot Klæbo og Sergej Ustjugov et frempek på hva som venter i OL.

BEST I OL-TEST: Johannes Høsflot Klæbo spurtslo Sergej Ustjugov uten mye om og men, men russeren viste prov på gamle takter. I bakgrunnen går Harald Østberg Amundsen inn til tredjeplass, mens Ivan Jakimusjkin for Russlands førstelag henvises til fjerdeplassen.

5. des. 2021 10:35 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg forstår meg ikke helt på ham i dag. Han prata russisk ute i løypa, han dro der det var tungt og jeg forstod ikke helt taktikken hans. Han startet med å gå ut og si at jeg måtte gå først. Han ser så skummel ut med det skjegget sitt, så det er bare å høre på ham, humrer Klæbo overfor NRK.

På sisterunden gikk to norske og to russiske lag ut i front: Sergej Ustjugov og Ivan Jakimusjkin for Russland, Johannes Høsflot Klæbo og Harald Østberg Amundsen for Norge – bredden i de to langrennsnasjonene sørget for et intenst oppgjør mellom favorittnasjonene i OL-stafetten.

– Jeg tror nok stafetten blir avgjort inne på stadion her, sa allroundtrener Eirik Myhr Nossum til NRK underveis i sisteetappen.

Troll i ord: kvartetten var samlet inn i de siste stigningene, det var duket for Klæbo-show igjen.

Ustjugov var nærmest, russeren viste tegn til gamle takter og varslet at Russland for alvor blir å regne med i OL-stafetten, men trønderen hadde tilsynelatende full kontroll. Østberg Amundsen sørget for to norske lag på pallen med sin tredjeplass.

– Det er artig at Johannes gjør det litt spennende, som regel gjør han ikke det. Det er artig at han ser litt menneskelig ut på oppløpet, sier Emil Iversen til NRK.

Rakett

Norge stilte med to lag, førstelaget med Erik Valnes, Emil Iversen, Simen Hegstad Krüger og Johannes Høsflot Klæbo – Pål Golberg, Martin Løwstrøm Nyenget, Hans Christer Holund og Harald Østberg Amundsen for andrelaget.

Også Russland stilte med to lag; ved første veksling var to norske og to russiske lag i front.

– De ser fryktelig sterke ut i dag, sa Nossum om russerne til NRK etter den første etappen – og varslet en «rakket» ved navn Aleksandr Bolsjunov på den andre etappen.

Nevnte rakket fyrte på alle sylindere på sin sisterunde, sammen med finske Ivo Niskanen fikk han en luke til Emil Iversen og resten av feltet. Simen Hegstad Krüger ble sendt ut med tolv sekunder å hente inn på tet-duoen til sin tredjeetappe.

– Det ble kjørt voldsomt på slutten. Jeg følte jeg hang med, så gjorde jeg plutselig ikke det. Jeg vet ikke helt hva som skjedde, sier Iversen til NRK, og karakteriserer det som en «bra etappe».

Eneste uttaksrenn

Lørdagsvinner Krüger behøvde ikke mer enn en runde for å hente inn forspranget – tetgruppen var igjen samlet og roet ned tempoet så mye at rivalene kviet seg for å ta initiativ til å dra i front av feltet.

Holund kjempet for å bevise at han fortjener plass på OL-laget og skrudde om takten på den siste runden, uten at Krüger og den russiske duoen lot seg distansere. Med det var grunnlaget lagt for den dramatiske sisterunden.

Ettersom Lillehammer-stafetten er den første og siste stafetten før OL i Kina denne sesongen, var det også generalprøven til en av de mest prestisjetunge OL-øvelsene – og det eneste uttaksrennet.