Karlsson besvimte: – Det er min superkraft

ZHANGJIAKOU (VG) Frida Karlsson (22) besvimte etter at hun forsøkte å holde følge med Therese Johaug (33) på 15 kilometeren med skibytte. Etterpå innrømte hun at det er ikke første gang hun har besvimt etter et skirenn.

UTSLITT: Frida Karlsson var så sliten at hun besvimte etter 15 kilometer fellesstart med skibytte. Therese Johaug vant, Natalja Neprjajeva (liggende nede til høyre) tok sølv.

10. feb. 2022 07:08 Sist oppdatert nå nettopp

Karlsson gravde så dypt at hun var borte en stund etter at hun kom i mål på 15 kilometer fellesstart med skibytte. Hun kaller det selv en “blackout”. Torsdag har hun en ny mulighet til å kjempe om OL-gull.

– Jeg har faktisk svimt av tidligere når jeg har gått i mål, men jeg har klart å hente meg inn veldig bra, sier Karlsson.

Johaug tok OL-gull, hun var 42 sekunder raskere enn Karlsson som kom inn til en skuffende 5. plass. Den svenske skiyndlingen vet ikke hvor lenge hun var borte.

– Men det kom en dame og helte juice i munnen på meg. Det var bra.

Torsdag er det 10 kilometer klassisk enkeltstart. Karlsson fikk spørsmål fra svenske journalister om hun blir redd når hun går så hun besvimer.

– Det er en av mine styrker, det er kanskje ikke kjempesunt, men jeg kan det å ta meg ut. Det er en superkraft jeg har, sier Karlsson under det svenske pressetreffet onsdag formiddag kinesisk tid.

PRØVER IGJEN: Frida Karlsson er en av favorittene foran torsdagens 10 kilometer. Her fra et pressetreff tidligere i OL.

Det er sol og fine forhold når damene skal gå torsdag, klokken 15 kinesisk tid. Karlsson er en av få som har slått Therese Johaug på distanse de siste sesongene. Det var før hun gikk til doping hun besvimte. Under dopingkontrollen halvsov hun.

– Det er ulike faktorer som spilte inn, kulde, at jeg var anspent og jeg var litt tom. Jeg tok meg ut hardt, sier Karlsson.

Hun ler av seg selv om intervjuene hun ga en god stund etterpå.

– Det er vel ikke det beste intervjuet jeg har gjort. Dere fikk vel ingen scoop. Det var vanskelig å svare på spørsmålene deres, sier Karlsson og ler.

Nå er hun klar for å jakte Johaug igjen.