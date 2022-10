Langrenn stuper blant sponsorene

Langrenns posisjon faller dramatisk i sponsor-rapporter. Ekspert peker på tomrom av profiler.

MISTET STORE NAVN: Didrik Tønseth og Harald Østberg Amundsen under en treningsøkt inn mot den nye sesongen. De må nå ta opp arven etter store profiler som har blitt borte de siste årene.

6 minutter siden

I mars 2020 var Norges Skiforbund – langrenn på annenplass med 39 prosent da Sponsor Insight arrow-outward-link spurte over hundre sponsorobjekter om hva de vurderer som det mest spennende i Norge. Tradisjonelt har langrenn ligget høyt i Sponsor Insights rapporter.

Men i september 2022 har Norges Skiforbund – langrenn rast ned til 12. plass med 19 prosent i samme undersøkelse.

Eliteserien i fotball er det klart hetest blant sponsorobjektene foran Turistforeningen og Fotballforbundet.

Fakta De mest populære sponsorobjektene 1. Eliteserien i fotball, 50 prosent 2. Turistforeningen, 36 prosent 3. Norges Fotballforbund, 35 prosent 4. Kreftforeningen, 31 prosent 5. Norway Cup og Norges Røde Kors, 23 prosent 7. Norges Friidrettsforbund, Kirkens Bymisjon og Norges Håndballforbund, 21 prosent 10. Norges Skiskytterforbund og Bodø Glimt, 20 prosent 12. Norges Skiforbund – langrenn, 19 prosent Kilde: Sponsor Insights ferskeste rapport arrow-outward-link . Det er en undersøkelse blant norske sponsorer. Rundt 100 selskaper som bedriver sponsing har blitt spurt. Utvalget har et samlet sponsorbudsjett på rundt en milliard kroner. Vis mer

Vegard Arntsen, daglig leder i Sponsor Insight, mener norsk langrenn er i et vakuum etter at Petter Northug, Therese Johaug og Marit Bjørgen alle la opp i løpet av få år.

– Generelt har andre sponsorobjekter sett særlig til langrenn for å se til den sponsor-suksessen de har hatt. Det som er usikkert nå, er hvordan det blir uten profiler nå, selv om de har Johannes Høsflot Klæbo og Heidi Weng som er populære, sier Arntsen.

Peder Nævestad, sponsorsjef for langrenn i Skiforbundet, erkjenner nedgangen siden mars 2020. Han tror også det kan ha en innvirkning at rapporten kom på høsten denne gang.

– Et generasjonsskifte kan være en forklaring, men vi tror på nye utøvere som markerer seg og at våre landslag vil vokse frem når sesongen begynner. Vi ser på interessemålinger at i eller utenfor sesong har en betydning. Ser vi på interessen i den norske befolkningen så langt i 2022, er langrenn på topp av listen, sier Nævestad til VG.

UTENFOR LØYPA: Marit Bjørgen og Petter Northug la begge opp i 2018. Her etter VM-gull i Falun 2015.

Flere har i høst slått alarm om langrenns utvikling i Mellom-Europa arrow-outward-link , mens seertallene har falt både internasjonalt og i Norge.

– Vi har sterke landslag og kanskje flere utøvere som kan være på pallen enn tidligere. Langrenn skal være underholdning og vi jobber også målrettet for å skape de gode opplevelsene foran TV-skjermen i helgene. Vi kan alltid bli bedre, og ønsker å bli oppfattet som innovative, ikke bare tradisjonelle, sier Nævestad.

HETE: Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland er blant sponsorene mest populære enkeltutøvere. Norges Fotballforbund og Eliteserien kommer også høyt opp blant sponsorene.

I målingen for januar til juli i år, var Karsten Warholm eneren hos sponsorene blant enkeltutøvere foran Johannes Høsflot Klæbo, Johannes Thingnes Bø, Birgit Skarstein og Jakob Ingebrigtsen.

I Sponsor Insights siste liste, er Erling Braut Haaland klart på topp foran Warholm, Viktor Hovland, Casper Ruud, Ingebrigtsen og Martin Ødegaard.

Klæbo er nå på 7. plass som eneste ski-utøver på topplisten. Fotballstjernen Ada Hegerberg er eneste kvinne som er inne på topp 10.

Fakta De mest populære utøverne blant sponsorer Erling Braut Haaland (Fotball), 47 prosent Karsten Warholm (Friidrett), 42 prosent Viktor Hovland (Golf), 38 prosent Casper Ruud (Tennis), 37 prosent Jakob Ingebrigtsen (Friidrett), 35 prosent Martin Ødegaard (Fotball), 33 prosent Johannes Høsflot Klæbo (Langrenn), 29 prosent Ada Hegerberg (Fotball), 26 prosent Dennis Hauger (Formel 2), 21 prosent Mats Zuccarello (Hockey), 17 prosent Kilde: Sponsor Insights har spurt rundt 100 sponsorer om hvilket objekt de synes er mest spennende i Norge. Vis mer

Warholm mener det er viktig å nyte nivået til de beste utøverne i landet.

– Du kan skru på TV-en, og uansett er det en norsk utøver som hevder seg – uansett sommer eller vinter. Jeg tror vi er inne i en æra i norsk idrett som vi ikke kommer til å se for så ofte, sier Warholm til VG.

Han liker engasjementet om hvem som er størst og best, men ber folket først og fremst kose seg med de store prestasjonene.

– Jeg mener oppriktig at det er veldig gøy å se diskusjonene om hvem som er best og størst, men til syvende og sist må ikke det bli en debatt som går på bekostning av å nyte alt som finnes. Uansett om det er sommer eller vinter. Det er så mange utøvere som jobber hardt og som leverer enormt bra for landet sitt, sier Warholm.