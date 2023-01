Pellegrino freser mot Norge: – Hver gang finner dere noe dere ikke liker

VAL MÜSTAIR (VG) TV 2-ekspert Petter Skinstad stemplet årets Tour de Ski-utgave som «Tour de Kjip». Italienske Federico Pellegrino (32) er lei av å høre norsk kritikk.

På tourens første dag gikk TV 2-ekspert Petter Skinstad hardt ut mot programmet (se faktaboks) i en kommentar med tittelen «Tour de Kjip».

Skinstad vil at tourens rennprogram skal inneholde større variasjoner slik det var før – med «prologer, bysprinter, langløp, fellesstarter, jaktstarter og bonussekunder i massevis». Han frykter for Tour de Skis fremtid.

«Tour de Snork», skrev TV 2-ekspert Petter Northug på Twitter.

Da Federico Pellegrino får høre at Tour de Ski har blitt kalt «Tour de Kjip» og programmet kritisert, rister han på hodet.

– Jeg har hørt så mye fra Norge de siste ti årene. Dere vinner alt og hver gang finner dere noe dere ikke liker. I mine øyne, så gjør vi utøvere alt vi kan og det beste vi kan hvert eneste renn. Og hvis de ikke liker underholdningen, så bytt TV-kanal og la andre se på, sier Pellegrino engasjert til VG.

Han er andremann i sammendraget ti sekunder bak Johannes Høsflot Klæbo etter to av syv etapper.

Også i fjor var det norske stemmer som omtalte programmet negativt. Adressa-kommentator Birger Løfaldli skrev at magien i Tour de Ski var blitt borte, mens ekspertene Petter Northug og Niklas Dyrhaug ba om lengre løp.

Pellegrino avfeier blankt at sesongens program er kjedelig og for lite spektakulært.

– Den eneste måten langrenn kan bli mer interessant på er å ha mer komplette utøvere. Ja, det er kjedelig for Hans Christer Holund, for eksempel, som ikke klarer å bli topp 30 i en sprint. Men hvis vi ønsker å kåre den mest komplette utøveren som vinneren av Tour de Ski, så er dette veien å gå. Dette Tour de Ski-programmet er balansert, sier Pellegrino.

Simen Hegstad Krüger er blant dem som vil ha mer slit og flere lange løp i Tour-programmet.

– Jeg savner touren slik den var i starten. Den var ekstremt stilig. Nå er man i ferd med å miste egenarten Tour de Ski hadde, før var det annerledes skirenn og knallhardt. Det er ikke like tøft som det var, sier Krüger.

Et problem med Tour de Ski er at flere utøvere har valgt å stå over eller gitt seg underveis i sesonger med mesterskap på grunn av belastningen. På herresiden er de fleste i toppen med denne i år, mens på kvinnesiden står store navn som Ebba Andersson, Jonna Sundling og Ingvild Flugstad Østberg over.

– Tour de Ski er fortsatt gjevt, men VM er et hakk over. Vi får ta det vi får og jeg er klar over at det blir mer korte renn med action. Men det er ikke den veien jeg vil det skal gå. Jeg savner slite-rennene, sier Krüger.

Johannes Høsflot Klæbo, som leder touren med ti sekunder til Pellegrino og Pål Golberg, er positiv til endringer til neste sesong.

– Det er litt lite vits å spekulere i det nå, programmet er jo satt. Så kan man alltid stille spørsmål om man kunne gjort det hardere. Neste år kan man leke seg med touren som man vil ettersom det er mesterskapsfri sesong, sier Klæbo.

Sveriges favoritt Frida Karlsson forstår sesongens program, slik at det blir mest mulig spennende.

– Sprintene blir viktige med mye bonussekunder. Det er ganske korte løp og vanskelig å gjøre så mye. Det hadde passet meg bedre med noen lengre løp, men man vil jo at alle skal kunne være med å kjempe, sier Karlsson.

Langrennssjef Espen Bjervig er åpen for å diskutere saken.

– Det kunne sikkert vært spennende med en litt lengre distanse. Det blir mindre plass til de gode individuelle løperne som går bra fra start til mål, men som ikke er så gode i felt, sier Bjervig.