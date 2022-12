Langrennssjefen har fått corona – Norge strammer kraftig inn før ny rennhelg

Langrennssjef Espen Bjervig (50) bekrefter overfor VG at han er smittet av covid. Han har milde symptomer. Men nå er langrennsleiren tilbake til tiltak de hadde under den verste pandemi-tiden.

SMITTET: Langrennssjef Espen Bjervig, her under verdenscupen på Lillehammer sist helg.

Mikal Emil Aaserud, VG

7. des. 2022 12:52 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg følte det var noe som murret i kroppen på tirsdag. Så tok jeg en test. Den var positiv. Det betyr at verdenscuphelgen på Beitostølen allerede er over for meg, sier Bjervig til VG.

Smittetilfellet hos langrennssjefen kommer bare dager etter at verdenscupen på Lillehammer er unnagjort.

Spørsmålet er om han har smittet andre. For som toppsjef i langrenn hadde han naturlig nok mye å gjøre med samtlige utøvere.

– Heldigvis er det ingen andre som ennå har testet positivt på Lillehammer. Det ser ut som vi berget med bare meg, sier langrennssjefen.

Ebba Andersson, her under verdenscupen på Lillehammer. Kort tid senere fikk hun positiv coronatest.

Fra før av er det kjent av den svenske skistjernen Ebba Andersson hadde positiv coronatest etter å ha konkurrert i Norge.

Nå tar Norge kraftige grep før verdenscupen fortsetter på hjemmebane til helgen. Da venter tre distanser på Beitostølen.

– Vi har strammet til ganske mye. Vi er nesten tilbake der vi var da pandemien stod på som verst, sier Bjervig.

Han lister opp følgende tiltak som nå gjennomføres kommende helg:

Utøvere flyttes inn i leiligheter.

Der sørger de for «selvhusholdning». Det vil si at de lager all mat selv

Så godt som ingen aktivitet inne på hotellet på Beitostølen. De rører ikke buffeter

Alle har egne soverom

Ingen eliteutøvere får være i oppholdsrommet i smøretraileren med mindre de konkurrerer selv

– Vi prøver nå å ta ned risikoen så mye det lar seg gjøre og i tillegg gå skirenn. Så er vi i tillegg mer nøye med bruk av munnbind og det å vaske hendene. Det er viktig nå. Vi ser at utøvere som får det blir satt ut i to-tre uker. Det er kritisk i den tiden vi er i, sier Bjervig.

ENNÅ IKKE TILBAKE: Ragnhild Haga, her under den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen. Dagen etter hadde hun fått påvist coronaviruset.

Viruset har allerede ødelagt de første ukene av sesongen for flere av landslagsløperne.

Harald Østberg Amundsen testet positivt på corona i begynnelsen av november. Det er over en måned siden. Først til helgen går han sin første verdenscupkonkurranse for sesongen.

Under den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen for en snau måned siden fikk Ragnhild Haga påvist coronavirus. Senere testet også damelandslagets Marte Skaanes positivt for coronaviruset.

Duoen fra damelandslaget har ennå ikke konkurrert i verdenscupen sesongen 2022/2023.