Gulltrenerens elleville comeback – derfor måtte han slutte brått

PLANICA (VG) Sjur Ole Svarstad (41) syns det var tungt da han måtte gi seg som landslagstrener for langrennsdamene etter OL i 2018. Nå er han tilbake.

NY TRENERDUO: Stig Rune Kveen (t.v.) og Sjur Ole Svarstad hadde pyntet seg med norske flagg i kinnene til stafetten.









04.03.2023 09:58 Oppdatert 04.03.2023 10:33

Sjur Ole Svarstad gliste stort da champagnespruten sto mot ham, langrennsdamene og resten av støtteapparatet etter stafettgullet i Planica torsdag.

Den nygamle landslagstreneren er i VM-form han også.

– Jeg er god til å lytte. God til å ta vare på personene, se menneskene. Toppidrettsutøvere i 20-årene trenger å føle seg trygge. Toppidrett er en sårbar periode i livet, det går opp og ned, da må man ta vare på mennesket, sier Svarstad til VG.

GULLKLEM: Sjur Ole Svarstad (t.h.) jubler sammen med Ingvild Flugstad Østberg, Anne Kjersti Kalvå og Stig Rune Kveen etter stafettgullet.

Etter OL i Beijing i fjor tok Svarstad og Stig Rune Kveen over som landslagstrenere etter Ole Morten Iversen og Ola Vigen Hattestad. I to år var Svarstad landslagstrener sammen med Roar Hjelmeset. I den perioden tok Norge med Marit Bjørgen i førersetet en haug med VM-gull i Lahti og OL-gull i Pyeongchang, men allerede som 36-åring måtte han gi seg.

– Det var personlige årsaker. Det var et samlivsbrudd som gjorde det. Jeg ønsket mer tid hjemme med to små barn, sier Svarstad til VG.

Han liker ikke å snakke om eget privatliv. Han liker generelt ikke å snakke om seg selv.

– Det er ingen som vet hvem jeg er. Det liker jeg veldig godt, sier Svarstad og ler.

– Er det ikke litt naivt å ta jobben som landslagstrener i langrenn og samtidig være mediesky?

– Jo, det kan du si. Men jeg har fått min dose oppmerksomhet i vinter jeg altså, og det går bra, svarer Svarstad og ler. Igjen.

Etter at han måtte takke for seg som landslagstrener fikk han jobb på idrettslinjen på Stryn videregående skole.

Det ble en lang tur gjennom pressesonen for både utøvere og trenere torsdag. Nærmere to timer etter at Norge gikk inn til gull så trenerne slutten på køen av journalister som ventet.

JUBEL: Champagnekorken gikk til himmels i Planica da Norge tok VM-gull på stafett. Landslagstrener Sjur Ole Svarstad nede til venstre ved flagget. Ved siden av ham: Astrid Øyre Slind og Ingvild Flugstad Østberg og Tiril Udnes Weng bak. Øverst til høyre med rød lue ankerkvinne Anne Kjersti Kalvå.

Trenerkarrieren til Svarstad startet som trener på kretslag, før han jobbet på skigymnas, for så å bli trener på rekruttlandslaget.

Da han måtte si opp jobben i 2018, håpet han på et comeback.

– Jeg følte meg ung og lovende, jeg håpet det på et tidspunkt skulle åpne seg en mulighet for å komme tilbake. Den muligheten kom litt før jeg trodde, sier Svarstad.

Nå får han kabalen med barn og landslagstrenerjobb til å gå opp, og gleder seg til å ta fatt på jobben videre mot VM i Trondheim om to år.

Tidligere i VM har Norge tatt sølv på lagsprinten og Astrid Øyre Slind, som ble hentet inn som en joker fra langløp, tok bronse på 15 kilometer fellesstart med skibytte.

Stafettgulldamene hyller Svarstad og Kveen. Ingvild Flugstad Østberg var tillitsvalgt i laget da Svarstad ga seg for fem år siden.

– Jeg husker jeg var veldig på at han skulle fortsette. Jeg sa til ham at jeg håpet han ble med videre, men han sto i sin situasjon den gangen, og da var det ingen tvil. Men det var synd for laget, sier Østberg til VG.

32-åringen fra Gjøvik har stått utenfor landslaget denne sesongen, men har allerede kjent energien til den nye landslagstrenerduoen.

– De har en god blanding av glimt i øyet, er gode faglig og gode til å støtte oss, sier Flugstad.

SØLV: Sjur Ole Svarstad gratulerer Tiril Udnes Weng (t.v.) og Anne Kjersti Kalvå med VM-sølvet på lagsprinten. Sverige vant.

Anne Kjersti Kalvå fikk oppgaven som ankerkvinne, og ble sendt ut på det som skulle bli en sjarmøretappe siden Østberg stakk fra resten av feltet og la både Sveriges Frida Karlsson og Tyskland bak seg.

– De har bidratt med alt, positiv energi og kunnskap. De har fått opp selvtilliten. Det har gjort en innsats for å bli kjent med oss og har støttet opp rundt hver enkelt. De har vært helt avgjørende for meg og at jeg står her i dag, sier Kalvå om Svarstad og Kveen.

VM-GULL: Anne Kjersti Kalvå (f.v.), Ingvild Flugstad Østberg, Astrid Øyre Slind og Tiril Udnes Weng kopierte Norges bragd fra VM i 2021 og tok stafettgullet, foran Tyskland og Sverige.

Stig Rune Kveen er tidligere landslagsløper og fikk en del oppmerksomhet som trener for Petter Northug da han valgte å stå utenfor landslaget. Kveen mener det som kjennetegner makker Svarstad er engasjement.

– Da vi gikk inn i denne jobben sa vi at vi skal være oss selv. Det handler om gjøgling og utadvendthet, sier Svarstad.

– Og vi skal utvikle løperne, legger Kveen til.

For damene gjenstår én distanse i VM: Lørdagens tremil.