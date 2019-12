Bolsjunov vil trøste Klæbo med farens hjemmelagde vodka: – Kom til vår middag i kveld

TOBLACH: – Det er over. Jeg er sjanseløs på å vinne Tour de Ski. Johannes Høsflot Klæbo sto foran norske journalister, så ned på skotuppene som sparket i snøen. Han var skuffet. Veldig skuffet etter at han havnet ett minutt og 11 sekunder bak Sergej Ustjugov på 15 kilometeren. Han mistet også ledelsen i Tour de Ski. Han ligger nå 40 sekunder bak mannen som vant for to år siden.

Vodka-tilbud

Aleksandr Bolsjunov ble nummer tre på distansen og gikk også forbi Klæbo i sammendraget. Ikke rart at det var godt humør i den russiske leiren da de snakket med norske journalister.

Bolsjunov fikk spørsmål om han hadde noen gode råd til Klæbo for hvordan han skal komme seg etter nedturen.

– Kom til vår middag klokken 19 i kveld. Og så vil jeg gi ham litt bursdagskake. Og så har jeg litt vodka. Til Johannes kan jeg tilby hjemmelaget vodka. Det er faren min som har laget den, sa Bolsjunov og lo så han ristet.

Terje Pedersen

Snakker seg ned

Sergej Ustjugov seilte i løpet av ettermiddagen opp som den store favoritten til å vinne årets utgave av Touren. Men han mente det er altfor tidlig å begynne å snakke om det. Og selv om Klæbo selv snakket seg ut av vinnerkampen, så er Ustjugov sikker på at han vil slå tilbake.

– Jeg tror bare at Johannes prøver å få litt av oppmerksomheten fort fra seg selv. Slik unngår han press og han er virkelig sterk utøver. Han vant jo Tour de Ski i fjor. I år har formatet endret seg litt, det er fortsatt vanskelig å si noe som helst om hva som kommer til å skje. Vi er ikke engang halvveis i touren. Det er fire renn igjen, sa 27-åringen fra Russland.