Svensk stjerneløper skuffet over Northug: – Dette er ikke den Petter jeg har lært å kjenne

Den svenske langrennsstjernen Frida Karlsson er skuffet over Petter Northug etter at han ble tatt for råkjøring og oppbevaring av kokain.

Frida Karlsson er skuffet over Petter Northug. Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

– Det er trist, veldig trist. Jeg håper Petter tar skikkelig lærdom av dette nå. For dette er ikke den Petter jeg har lært å kjenne, skriver 21-åringen i en tekstmelding til Expressen.

Northug skal ha blitt tatt i 168 kilometer i timen i en 110-sone på E6 sørgående ved Ullensaker klokken 20.15 torsdag.

Petter Northug har innrømmet oppbevaring av kokain i sitt eget hjem. Heiko Junge / NTB scanpix

Politiet mistenkte at han var ruspåvirket etter at en symptomtest ga utslag for det, og han ble tatt med for å ta blodprøve. Førerkortet ble beslaglagt, og boligen hans ble ransaket. Der ble det funnet narkotika.

Northug, som tidligere er dømt for ruspåvirket kjøring, meldte selv om hendelsen i sosiale medier fredag kveld.

Karlsson er med i TV 2-programmet «Landskampen» hvor Northug er programleder. Om programmet sendes som planlagt i høst, gjenstår å se.