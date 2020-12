Sprint-vinneren går glipp av verdenscup: – Jeg får smelle inn en søknad til NAV

Håvard Solås Taugbøl (27) vant spurten og seiret i sprinten på Lillehammer fredag. Han stiller seg bak Skiforbundets nei til å delta i verdenscupen - men sier samtidig at det merkes på lommeboka.

TET-DUO: Håvard Solås Taugbøl og Sindre Bjørnestad Skar tok de to første plassene i sprinten på Lillehammer fredag. Foto: Heiko Junge

4. des. 2020

Både Taugbøl og Sindre Bjørnestad Skar (28), som ble nummer to, snakker om dette i NRK-intervju etter finalen på Lillehammer.

– Vi blir ikke styrtrike av å gå på ski. Det er få muligheter til å tjene penger i løpet av en vinter, og det utgjør store deler av inntekten, som gjør at vi kan leve av dette. Det går for en liten periode, men det blir tøffere. Vi får smelle inn en søknad til NAV og søke støtte, sier Taugbøl.

Norges Skiforbund har som kjent bestemt seg for å droppe deltakelse i verdenscuprennene før nyttår - som følge av corona-situasjonen.

På spørsmål om det er vanskelig å være lojal mot forbundets avgjørelse, svarer Sindre Bjørnestad Skar:

– Ja og nei. Vi støtter det som har blitt bestemt, men for Håvard og meg, som er skøytesprintene, er det to renn i løpet av de neste ukene. Hvis det hadde gått bra, hadde det vært halvparten av årslønnen. Den er viktig for oss for å kunne satse på å gå på ski. Det er jobben vår. Vi får søke NAV om noe.

Taugbøl vant altså foran Bjørnestad Skar og med Even Northug på 3. plass. Lucas Chanavat hektet og fikk sin finale ødelagt. Dermed var det bare nordmenn det sto mellom om seieren. Finn-Hågen Krogh ble nummer fire og var fornøyd med det.

Johannes Høsflot Klæbo, Erik Valnes, Pål Golberg og Emil Iversen var blant dem som manglet på startstreken. Klæbo skal etter planen gå lørdagens renn.

På grunn av corona-pandemien er helgens planlagt verdenscuprenn utsatt - og erstattet med Norgescup.