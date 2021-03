Pappa Klæbo: – Dette fortjente han absolutt ikke

Haakon Klæbo har pratet med sønnen flere ganger etter diskvalifikasjonen i Oberstdorf.

Pappa Haakon Klæbo sier Johannes Høsflot Klæbo er forbannet, frustrert og oppgitt etter diskvalifikasjonen. Foto: TERJE PEDERSEN/NTB

OBERSTDORF: – Det er klart at han er både forbannet, frustrert og oppgitt. Han er ikke minst svært skuffet over den beslutningen som FIS sin jury har valgt å ta. Ja, han føler seg rett og slett dømt helt bort. Jeg har full forståelse for den følelsen som Johannes sitter med nå. Dette fortjente han absolutt ikke.

Det sier pappa Haakon Klæbo til Adresseavisen søndag kveld.