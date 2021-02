Rekker trolig Vasaloppet: – Jeg føler at det er fullt mulig

Andreas Nygaard vurderer å bruke «Arctic Alta ski & fatbike» som oppkjøringsrenn.

Andreas Nygaard har trent på mølla hjemme i Tromsø den siste tiden. Bildet er fra en treningsøkt i Alta for et par år siden. Foto: Karl Eirik Steffensen

Langløpsspesialisten Andreas Nygaard fra Talvik har ikke gått et skirenn siden han fikk frostskader på fingrene i La Diagonela i Sveits for tre uker siden. Dette var sesongens første renn i Visma Ski Classics. I stedet for å jakte nye pallplasser i langløpssirkuset har 30-åringen vært hjemme i Tromsø, der han etter beste evne har tatt det rolig slik at sårene har fått gro. Det har fungert ganske bra.

– Det går fremover. Hendene er fortsatt preget av det som skjedde, men det har grodd ny hud på de frostskadde fingrene, og jeg trenger ikke lenger å bruke bandasje. De er fremdeles ømme, og ikke minst veldig følsomme for kulde. Men jeg har likevel fått trent bra de siste ukene, forteller Nygaard.