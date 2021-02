Klæbo om de omdiskuterte VM-forholdene: – Helt optimale

OBERSTDORF/OSLO (VG) NRK melder at Det internasjonale skiforbundet (FIS) nå har besluttet å flytte sprinten fram for å unngå den verste varmen i Oberstdorf.

Foto: Geir Olsen

6 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Vi får ikke gjort noe med forholdene. Det får være opp til det som tar den avgjørelsen, forholdene i går var helt optimale, sier sprintkongen Johannes Høsflot Klæbo på spørsmål fra Nettavisen.

VGs VM-studio: Få alt de siste fra ski-VM her!

NRK melder at Det internasjonale skiforbundet (FIS) ønsker å flytte sprinten fram for å unngå den verste varmen i Oberstdorf, men at de må få med TV-selskapene på dette.

– Vi går rennene når de er planlagt. Som jeg sa forholdene var gode i går, er vi godt forberedt, vi også, sier kollega Emil Iversen til NRK.

VG har tirsdag forsøkt å komme i kontakt med Pierre Mignerey i FIS. Renndirektøren har foreløpig ikke besvart våre henvendelser. Svenskene har på sin side jublet over forholdene, smøresjefen sier til Aftonbladet at det er nesten slik at man jubler.

– Det får vi ser på torsdag. Vi har et fantastisk smøreteam som gjør et god jobb, og alle som sitter her stoler på dem, sier Klæbo om den svenske gleden.