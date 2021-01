Må se Tour de Ski fra sofaen: – Tomt

De svenske, finske og russiske stjernene skal kjempe om sammenlagtseieren i Tour de Ski – med de norske hjemme i sofaen.

BLANDEDE FØLELSER: Ragnhild Haga sier hun har blandede følelser ved at det norske landslaget står over årets Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen / NTB

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det er jo blandede følelser, alt fra at man er imponert over ledelsens avgjørelse til at man har veldig lyst til å gå skirenn. Det blir litt tomt uten de høydepunktene som Tour de Ski og andre mesterskap er, sier Ragnhild Haga til VG.

8. desember besluttet Norges Skiforbund at de ikke kom til å sende utøvere til Mellom-Europa for Tour de Skis 15. gjennomføring, grunnet risikoen for coronaviruset. Det kommer på toppen av at de allerede har meldt seg av flere verdenscuprenn før jul.

Haga sier det kommer en bismak av å se på skirenn hun ikke får gå selv, og sier hun savner matchingen vanlige konkurranser medfører.

– Totalt sett synes jeg Tour de Ski er et morsomt konsept. Men i år er det konseptet mindre heldig, siden man krysser landegrenser og bryter ned immunforsvaret, resonnerer hun.

Tour de Ski har åpnet uten nordmennene, og svenske Linn Svahn har gjort seg bemerket på kvinnesiden med to seirer på to forsøk. På herresiden har Aleksandr Bolsjunov tatt over den gule ledertrøyen, men ikke helt uten dramatikk:

Stor del av inntekten

Sjur Røthe sier på sin side at han kommer til å studere rennene for å se om han kan lese noe ut av de andre løperne – med tanke på det kommende verdensmesterskapet denne vinteren.

– Det er helt klart kjipt å ikke gå Tour de Ski, selv om jeg støtter avgjørelsen og synes det er helt greit. Jeg føler jo at sesongstarten gjør at det hadde vært perfekt å gå Tour de Ski. Dette var en stor del av drømmen min for året i år, sier Røthe.

Også økonomisk går løperne glipp av mulighetene til å vinne sesongens feteste premiepotter utenom mesterskap, men Ragnhild Haga bedyrer at de fleste toppidrettsutøvere er kjent med den økonomiske usikkerheten som gjelder livet de har valgt.

– Tour de Ski har vært en stor del av inntekten min de siste årene, og det gjelder mange av oss, og sånn sett er det veldig kjedelig å ikke få muligheten til å kjempe om. Samtidig er man avhengig av å gjøre det veldig, veldig bra. Det har gått greit å innse den biten, sier Røthe på sin side.

Han forklarer videre at de tillitsvalgte løperne er i dialog med skiforbundet om en kompensasjon for tapt inntekt, og roser forbundet for initiativet de har tatt. Løperne har ikke rett på vanlig kompensasjon for tapt inntekt.

Les også Landslagstreneren om Klæbo når han taper: – Johannes var forbannet

Tilbake i World Cup etter nyttår

Rent sportslig er det ikke alle som er misfornøyde med at Norge ikke blir å finne i Tour de Ski.

– Det senker ikke forventningene våre, det gjør det ikke, sier svensketrener Stefan Thomson til Expressen.

Kvinnenes landslagssjef Ole Morten Iversen understreker viktigheten av å se muligheter og ikke utfordringer, og forklarer at laget har fått gjennomført flere vellykkede treningssamlinger hjemme i Norge og samtidig hatt fokus på trivselen til løperne.

– Tour de Ski er noe som for mange er et av sesongens høydepunkt, så det blir vemodig å se de andre gå skirenn. Samtidig er vi ikke deppet - dette er noe vi er helt enige, og dette er prisen vi må betale for avgjørelsen vi har tatt.

Landslagets plan er nå å gå norgescup på Lygna den andre helg etter nyttår, før NM venter i Trondheim fra 16. til 19. januar.

Deretter er planen at det norske laget skal tilbake på verdenscuptoget helgen etter i Lahti, samt den påfølgende helgen i Falun, før de vender hjem til VM-forberedelser i Norge - dersom smittesituasjonen tillater det.

– Får vår del har vi fått en kjærkommen rolig periode i en normalt hektisk del av sesongen og puttet god trening i banken til utover i sesongen. Det er jo VM som er hovedmålet. Motivasjonen blir økende, og er større enn noen gang på mange. Men løperne er ulike - noen trenger å gå mange skirenn for å få godfølelsen, mens andre ikke er like avhengige av det, sier han.

VM går fra 22. februar til 7. mars i tyske Oberstdorf.