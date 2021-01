Ny russisk seier – spenning om Tour-tittelen

Natalja Neprjajeva (25) sørget for at Russland vant for begge kjønn i Tour de Ski. Aleksandr Bolsjunov tok tidligere fredag sin femte strake etappeseier blant herrene.

LEDER: Jessica Diggins. Foto: Alessandro Trovati / AP

8. jan. 2021 16:07 Sist oppdatert nå nettopp

Sammenlagtleder Jessica Diggins ble nummer ni og tapte en del terreng. Amerikaneren er nå 55 sekunder foran Julia Stupak foran avslutningen av Tour de Ski. Frida Karlsson og Ebba Andersson er henholdsvis 1.42 og 1.45 min. bak Diggins.

– Diggins er knepen favoritt, men det er både en russer og to svensker som ikke har gitt opp, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn på direkten.

Tour de Ski fortsetter med klassisk sprint lørdag. Så skal feltet opp alpinbakken til Alpe Cermis som avslutning søndag.

Neprjajeva våknet endelig etter å ha skuffet tidligere i årets Tour de Ski. Hun vant foran Katharina Hennig og Ebba Andersson. Distansen var 10 km klassisk fellesstart.

Jessica Diggins hadde vært på seierspallen i samtlige renn i Tour de Ski før fredagens renn.

Frida Karlsson er fortsatt ikke tilbake for fullt etter uhellet i Toblach. Etter at hun hadde falt ned etter å ha hengt i dørkarmen på morgenen før start, ble det bare 9. plass på intervallstart for sammenlagfavoritten før Touren startet.

Den svenske yndlingen måtte gå med smertestillende etter sitt uhell på hotellrommet. Karlsson var sønderknust etter uhellet. Fredag ble hun 11, slått av blant andre Jessica Diggins.

Da det ble kamp om bonussekunder på den tredje runden, viste Ebba Andersson sin styrke - samtidig som Jessica Diggins slet med å holde følge. Men svensken klarte ikke å få noen stor luke. Til slutt ble Andersson igjen stående uten verdenscupseier. Hun har nå vært på pallen 19 ganger - uten å vinne en eneste gang.

Rosie Brennan hadde store problemer fredag og tapte masse i sammendraget. Amerikaneren var to minutter bak vinnende Neprjajeva.