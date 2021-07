Håper de har funnet løsningen på en krevende utfordring

Med ny teknologi tror regionlaget at de kan utfordre verdens beste skiløpere enda oftere.

Ole Jørgen Bruvoll tror det er mulig å tette gapet til eliteløperne om han går et taktisk perfekt løp. Nå blir nye verktøy tatt i bruk for å gå enda bedre teknisk og taktisk på ski. Foto: David Engmo

Nå nettopp

GRANÅSEN: – Det er veldig utfordrende for oss alle.

Ole Jørgen Bruvoll og resten av skiløperne på Team Elon Midt-Norge tester ut ny teknologi for å gå enda bedre teknisk og taktisk på ski.

– Ekspertene påstår det er mulig å gå 20 sekunder raskere på en 15-kilometer om man disponerer løpet perfekt.

– Hva legger du i et perfekt taktisk løp?

– Det handler om å porsjonere kreftene slik at du får maksimert potensialet ditt. For min del handler det om å gå jevnt bra hele veien, mens for andre skiløpere er det viktig å utnytte styrkene i tøffe eller lette partier. Dette er en stor utfordring for alle skiløpere.

Kan få viktige svar

Den nye teknologien er en del av «Prosjekt VM 2025». VM-prosjektet er et samarbeid på tvers av langrenn, kombinert og hopp under ledelse av Olympiatoppen Midt-Norge.

Ved hjelp av GPS-tracking og videoanalyse skal utøverne få innspill på hvordan de kan gå teknisk bedre og taktisk smartere. Onsdag denne uken testet regionlaget ut teknologien under et testløp i Granåsen.

– Dette handler om å optimalisere teknikken og se hvor løperne tjener og taper tid til konkurrentene. Dette er et verktøy som utøverne kan bruke for å finne svar på hvordan de kan gå enda bedre og smartere på ski, sier prosjektleder Atle Kvålsvoll ved Olympiatoppen.

Ved hjelp av ny teknologi får skiløperne svar på hvilke partier de tjener og taper sekunder til konkurrentene. Her diskuterer trener Skrødal og Bruvoll tidene etter testløpet. Foto: David Engmo

– Ser lovende ut

Selv om de ikke har brukt verktøyene i lang tid, sier regiontrener Kristian Skrødal at det ser lovende ut.

– Verdien av dette ser vi først når vi har fått prøvd det skikkelig over tid. Det er nybrottsarbeid. Men det ser lovende ut. Et viktig arbeidskrav er å treffe godt teknisk underveis i de ulike partiene. Ved hjelp av gode bilder ser vi hvordan løperne kan gå enda fortere på ski ved hjelp av små tekniske grep. Slike tekniske nyanser, kombinert med god disponering av krefter, kan ha mye å si på sluttiden til en skiløper, sier han.

– Er det slike nyanser som skiller eliteløperne fra de nest beste?

– Ja, men det har nødvendigvis ikke vært et så stort fokus på det i langrenn tidligere. Det er først de siste åra at elitelandslaget har benyttet slik teknologi, og nå skal vi også bruke disse verktøyene. For en skiløper handler det om å disponere et løp så godt som overhodet mulig. Det er da løperen får ut kapasiteten sin. Mange ødelegger for seg selv ved å åpne altfor hardt eller bomme på løpsopplegget.

Både drone og videokamera blir brukt for å filme Ole Jørgen Bruvoll og regionløperne. I tillegg benytter de GPS-tracking. Foto: David Engmo

Kan bli mye raskere på kort tid

For Bruvolls del kan dette grepet løse en stor utfordring:

– På en 15-kilometer er jeg ofte 10–20 sekunder bak eliteløperne. Hvis jeg blir flinkere til å gå taktisk smart underveis, kan jeg i løpet av kort tid kneppe innpå mange sekunder. Å øke den fysiske kapasiteten tar flere år, mens det taktiske kan løses i løpet av noen dager. Det er utrolig motiverende å tenke på.

Hanne Wilberg Rofstad og trener Kristian Skrødal tar en prat før testløpet i Granåsen denne uken. Foto: David Engmo

For Bruvoll, som har ambisjoner om å konkurrere i verdenscupen kommende sesong, er det viktig å prestere godt allerede under åpningshelgen på Beitostølen. Forrige sesong ble han nummer seks på 15-kilometeren i fristil, kun tolv sekunder bak landslagsløper Sjur Røthe på tredjeplass.

– Hadde jeg gått et perfekt taktisk løp, kunne jeg ha tatt en pallplass. For å oppnå målsettingen om verdenscupdeltagelse, er det avgjørende for meg å gå fort allerede på Beitostølen i november, sier regionløperen.