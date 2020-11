Bekmørket ble lyst opp av Rosenborg

KOMMENTAR: 2020 blir stående som et av de tyngste trønderske idrettsårene. Det skyldes ikke bare korona.

Tungt idrettsår: Rosenborgs kvinnelag har vært et svært positivt innslag i idrettsåret 2020, som er blitt kraftig preget av korona. Her trener RBK-laget på Lade før helgas serieavslutning. KIM NYGÅRD

Nå nettopp

LADE: Hva så vi egentlig for oss for et års tid siden, før et virus snudde opp ned på både idretten og resten av samfunnet?

Jo, blant annet at tungvekteren i trøndersk idrett, Rosenborg Ballklub, skulle revansjere seg etter en vanskelig 2019-sesong. Tredjeplass bak Molde og Bodø/Glimt var en stor skuffelse, men bronsen kom etter et år med mye turbulens. På et vis var RBK litt unnskyldt.