Skal denne RBK-profilen glippe for TIL?

KOMMENTAR: «Hele Norge» ville hente Gjermund Åsen fra TIL for to år siden. Nå ligger mye til rette for en Tromsø-retur, hvis TIL kommer i mål med samtalene med Rosenborg.

14. jan. 2021 13:22 Sist oppdatert 12 minutter siden





I etterkant av «Gutans» nedrykk i 2019 var det mange meninger om hva som hadde gått galt. Etterpåklokskap er, tross alt, noe av det enkleste å bedrive tiden med. Med fasiten i hendene er jo alt så mye enklere.

For mitt vedkommende er salget av Gjermund Åsen vinteren før en av de klareste årsakene til at nedrykket ble et faktum. I de to foregående sesongene (2017 og 2018) hadde Åsen vært den fremste drivkraften i TIL. Helt i toppen når det kom til målgivende pasninger og en sterk og tydelig stemme både internt og utad. Godt likt av folk også utenfor Alfheim.

Det ble lagt merke til av mange, både i Norge og utlandet. Jeg skrev allerede i slutten av november i 2018 at Åsen trolig var tapt for TIL, og at det ville være et «mareritt for Simo Valakari» å miste sin beste spiller.

Tre av Norges største klubber ønsket å kjøpe Åsen ut av kontrakten i Tromsø. Molde og Brann la inn flere bud da vi kom til midten av januar 2019. Men til slutt sto bare Rosenborg igjen, og da var valget enkelt for Trondheims-gutten.

TIL fikk en overgangssum på rundt fire millioner kroner, sårt tiltrengte penger i ei slunken klubbkasse. Og et RBK uten spesielt lokal tilknytning i stallen, fikk trønderen sin.

For TILs del klarte de aldri å erstatte verken Åsens målpoeng i kamp eller tilstedeværelse på trening. Tross alt skulle 2019-sesongen, etter TILs plan, egentlig bare være en oppladning til å være i medaljestriden i sitt eget jubileumsår. I stedet feiret den ærverdige klubben 100 år på verst tenkelige vis. I Eliteseriens bakgård, nesten uten tilskuere og samtidig som vitne til at erkerivalen 50 mil lenger sør gjorde noe TIL alltid har drømt om.

Heldigvis skaffet nytrener Gaute Helstrup resultatene som måtte til, og TIL rykket opp igjen på første forsøk. Uten at det egentlig letter presset. Opprykk er bra, men forventningene til at TIL skal prestere noe mer enn bunnstrid i Eliteserien ligger der.

En viktig del av TILs strategi er å hente relativt unge spillere som de kan utvikle til gode salgsobjekter. Ikke dumt. Likevel er det lov å tenke to tanker her. Klubben må også ha spillere som umiddelbart kan levere.

Den første sesongen etter et opprykk er ofte vanskelig. Jeg liker også tanken på at TIL for alvor skal hente, utvikle og selge. Men hvis vi står der etter 20 serierunder, og TIL ligger under nedrykksstreken, da kastes alt av slike prinsipper over bord for å berge plassen gjennom noen hektiske høstmåneder. Og det er dette som har vært normaltilstanden, snarere enn unntaket, de siste sesongene på toppnivå.

Derfor trenger TIL klare forsterkninger som gjør at de ikke havner der også denne sesongen. Noe som fører oss tilbake til 29 år gamle Gjermund Åsen. Vi har ingen garanti, men sannsynligheten for at han vil levere jevnt og godt for TIL er større enn å sjanse på andre spillere. Evnen til å hjelpe og lære TILs yngre spillere skal vi heller ikke glemme.

At en spiller er tilgjengelig for TIL er heller ikke hverdagskost. Når det hovedsakelig letes i det norske markedet, vil TIL måtte finne spillere som ikke har lyktes, eller har slått igjennom, andre steder. Slik daværende TIL-trener Steinar Nilsen gjorde da han hentet nettopp Gjermund Åsen, fra Ranheim før 2015-sesongen.

Det er en kjent sak at Åsen ikke er i RBKs planer videre. Til det er de kostbare prestisjesigneringene Per Ciljan Skjelbred og Markus Henriksen foran i køen. I Tromsø vil han dessuten bli sett på som en bærebjelke, og den folk vender seg til når kamper skal avgjøres.

Og etter det iTromsø er kjent med har TILs Lars Petter Andressen hatt en god del kontakt med sportssjef Mikael Dorsin. Der en låneavtale, med mulig opsjon på kjøp, for Åsen ut 2021, kan bli et utfall.

Men TIL har hatt betenkeligheter. Selv om RBK skulle ta deler av lønna ville TIL måtte betale kanskje rundt en million kroner. Penger de egentlig ikke har. Så er det dette med alderen. TIL må bestemme seg for om de mener han er for gammel for den nye strategien de har.

Samtidig som TIL vurderer dette er også andre klubber interessert i trønderen som trolig ønsker en snarlig løsning. Allerede kommende mandag starter RBK opp med trening. Derfor tror jeg både Åsen og RBK ønsker en avklaring før den tid.

Så kan det tillegges at TIL også er interesserte i Åsens lagkamerat, spissen Erik Botheim. Sistnevnte har ikke lyktes noe særlig, og 21-åringen har et uforløst potensial. Litt som Thomas Lehne Olsen før han kom til Tromsø.

Kanskje en avtale som involverer begge blir en realitet i løpet av de neste dagene? Om Åsen går til en annen klubb, etter å ha vært tilgjengelig for TIL, vil det skape enda større forventninger til de neste som skal inn i vinter.

Det er vel lov å tro at 29-åringen ikke drar til en annen ukjent klubb, men snarlig i stedet presenteres som ny TIL-spiller.