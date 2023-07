Det er ikke lett å forstå valget hun tok

Drama før kampstart. Et intervju i etterkant med et eksplosivt og illojalt innhold. Forspilte sjanser. Fremgang. Fortsatt måltørke. Og et ubegripelig valg i laguttaket. Det er stikkordene etter Norges andre kamp.

Lite stemmer for det norske landslaget. Fotballekspert Lars Tjærnås gir laget strykkarakter for prestasjonene så langt i VM. Vis mer

Sveits – Norge 0–0

Normalt plukker en kampens øyeblikk fra en eller annen avgjørende situasjon underveis. Et straffespark, et selvmål, hva som helst.