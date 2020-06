Tjærnås: Dette er de syv viktigste årsakene til Liverpools etterlengtede triumf

Liverpools tittel var like etterlengtet som fortjent. Ventetiden var lang og måten de vant den på var særdeles overbevisende.

Jürgen Klopp (t.h.) har gjort en formidabel jobb med å gjøre Mohamed Salah og resten av Liverpool-laget til et av verdens mest fryktede lag. Toby Melville / Reuters / NTB scanpix

Lars Tjærnås

Denne sesongen har en pandemi vært den største trusselen mot at de røde endelig kunne løfte den pokalen de lenge så på som sin egen. Årsakene til den fenomenale sesongen er mange. Dette er etter min mening de viktigste.

1. LAGBYGGEREN

Jürgen Klopp ville uansett reist fra Liverpool som en helt etter Champions League-triumfen for ett år siden. Når han nå stadig trer sterkere frem som en av de mer markante managerne i en klubb som vet alt om den varen, skyldes det mer enn at han vinner pokaler.

Å lykkes som manager har ingen fasit. De fleste er likevel enige om én ting: Å forstå og respektere kulturen i byen og klubben du arbeider er en av de viktigste årsakene til suksess. Fra første dag har tyskeren gjort alt riktig, hvis målet var å identifisere seg med identiteten til arbeiderbyen nordvest på øya. Han ble rekordraskt en «scouser», en med arbeidshansker og kjeledress, men samtidig en visjonær og karismatisk leder – en du kan ta en øl med på den lokale puben og samtidig tro blindt på som leder.

Midt i folkeligheten og sjarmen er det lett å glemme at han mest av alt er en fantastisk fagperson. Han utvikler lag med et krystallklart blikk, standhaftighet og faglig tyngde som virkemidler. Han utvikler enkeltspillere med omsorg og lederskap av ypperste klasse.

2. SKUDDSTOPPEREN

Alisson Becker har gjort noen feil etter overgangen fra Roma. Har gjort noen få feil, færre enn de aller fleste andre av sine keeperkollegaer. Da er det lett å glemme at han også har gjort ualminnelig mye riktig. Det er nemlig to måter å stå i mål på. Den ene er å stå med lav risiko, holde deg på strek på dødballen, la være å rykke ut utenfor 16-meter på gjennomspill fra motstander. Eller du kan stå i mål som Alisson.

27-åringen gjemmer seg ikke. Han dominerer eget straffefelt og er modig et stykke utenfor det også. Den enkleste måten å beskrive ham på: Han er ganske tett på å være en komplett keeper. Han har rekkevidde, reaksjonsevne og mot få kan matche. I tillegg er han trygg med bena og på sitt beste en glimrende angrepsstarter i et lag som krever det av sin burvokter. Brasilianeren er blitt matchvinneren bakerst alle lag med ambisjoner om å løfte de største trofeene er avhengige av.

Alisson har vært avgjørende for Liverpools suksess. Felipe Dana / TT NYHETSBYRÅN

3. KLIPPEN

Målt i dagens valuta betalte Liverpool nesten en milliard norske kroner for å hente Virgil van Dijk i januar 2018. Det er i seg selv en uhørt som for en fotballspiller målt mot det meste annet i livet. Det ble av mange regnet som en uhørt sum også i fotballsammenheng fordi han «bare var midtstopper». Summer som det skal gjerne heller betales for dem som avgjør kamper i motsatt ende av banen, ikke for en som skal hindre motstanderne i å gjøre det.

Den kritikken stilnet veldig fort. Fra dag én tettet 28-åringen lukene i forsvar. Spesielt på dødball og innlegg, faser av spillet som lenge hadde vært en enormt problem for laget, var forskjellen overtydelig ganske raskt. Med sin evne til å stå der ballen faller ned, spenst, timing og rekkevidde i luften renset han rommet foran eget mål for trøbbel.

Ved siden av dette gjør tempoet hans at de kan forsvare seg høyt i banen, og likevel unngå problemer. En mot en lar han seg drible en gang eller to i året- ellers ikke. Han skal ha en stor del av æren for at de som eneste lag i ligaen ligger langt under ett baklengs i snitt per kamp denne sesongen.

4. STJERNESKUDDENE BREDT I BANEN

Et av de viktigste kjennetegnende for de beste managerne er at de kan utvikle spillere fra «good to great». Hva betyr det? Det betyr nøyaktig slik Trent Alexander-Arnold og Andy Robertson har utviklet seg under Jürgen Klopp. Robertson kom fra Hull for syv millioner pund – knapper og glansbilder i moderne fotball. Alexander-Arnold kom til klubbhuset gjennom akademiet. Nå er de verdens beste backpar, i alle fall i den offensive delen av spillet.

I et lag der spissene ofte truer inn bak forsvarere tidlig i angrepene ligger mye av ansvaret for å true bredt i banen hos backene. For å klare det kreves evne til å passere motstandere en-mot-en, samt innleggsføtter som ikke trenger stor plass for å treffe der de sikter.

Liverpool kunne ikke spilt den type fotball de spiller uten at begge backene samtidig hadde hatt veldig stor løpskraft og vilje til å stille om lynraskt fra angrep til forsvar de gangene ballen mistes.

Lars Tjærnås er Aftenpostens fotballekspert. Ørn E. Borgen

5. LIMET SENTRALT

Midtbanen til Liverpool hadde det meste. Enorm løpsstyrke, hardtarbeidende lojale spillere, trussel bakfra i form av evne til å passere motstandere, samt evnen til å time løpene inn i 16 meteren. Men de manglet noe. De manglet spilleren som kunne beskytte bakre ledd på alle måter. Derfor hentet de Fabinho.

26-åringen er enda et eksempel på at det er stor forskjell på å hente gode spillere og hente riktige spillere. Etter å ha brukt litt tid på å tilpasse seg ny liga, stil og medspillere har brasilianeren blitt akkurat det Klopp ønsket seg.

Luftstyrken og rekkevidden gjør at veien gjennom midtbanen sentralt i mange kamper rett og slett er stengt. Ved siden av det har han egenskapene som skiller han fra mange andre i samme rolle. Han vinner ikke bare ball og spiller den trygt. Han vinner den – og kan spille den gjennom til sjanser og scoringer. Han ble limet dette leddet trengte mot de aller beste klubbene.

Fabinho var limet Liverpools midtbane trengte. SHAUN BOTTERILL / Reuters

6. SUPERSPISSENE

Mohamed Salah, Roberto Firmino og Sadio Mané hadde ganske sikkert vært fantastiske for alle klubber i verden hver for seg. Sammen i en klubb og med en manager som vet hvordan han skal få det beste ut av dem som helhet, vil de gå inn i historiebøkene med gullskrift i en klubb som «alltid» har hatt strålende spisser.

Det kunne vært skrevet leksikon om samarbeidet. Det aller viktigste faglig er evnen til å true ulike rom med så finstemt timing at bakre ledd alltid har ulike trusler å forholde seg til. Når Firmino faller dypt i banen, vær sikker på at da er faren stor for at minst én av de to andre truer rom mellom back og stopper, den andre enten rom bredt motsatt, eller inn mellom back og stopper på andre siden. Firmino er den beste kombinasjonsspilleren av dem, men begge de andre har utviklet evnen og viljen til spille hverandre til litt bedre muligheter enn de selv har, når det er nødvendig.

Den andre siden ved dem er at de aldri blir for store for drittjobber. Det er de som starter det høye, intense presset som skviser saften ut av nesten alle motstandere i løpet av 90 minutter. Og det er de som sørger for at de selv gjerne får de beste målsjansene sent i kampene.

Roberto Firmino, Mohamed Salah og Sadio Mané er en fronttrio få liker å møte. FRANCOIS LENOIR / Reuters

7. SULTEN

For oss som ofte tipper (grundig) feil i forhåndstips er det greit å treffe innimellom. Min argumentasjon for å tippe Liverpool som ligavinnere denne sesongen var at sulten etter nettopp denne pokalen ville være så formidabelt stor i alle ledd i klubben at det, sammen med de udiskutable kvalitetene, ville gjøre dem ustoppelige.

De er mestere mest på grunn av alt de har som lag på banen. Likevel har det trolig vært avgjørende for at de vinner så overlegent at de aldri har våget hvile på veien, fordi dette er en klubb som vet hva som er nødvendig for å stå distansen fra «gamle dager», og som de siste sesongene har lært hvordan det straffer seg å ikke gjøre det.

Nå er de i mål. Gratulerer med tittelen!