«Horneland er ikke treneren som kaster sin karisma inn i diskusjonen»

KOMMENTAR: Rosenborg-trener Eirik Horneland legger seg på rygg igjen og skader både seg selv og klubben. Lengter han bort?

Rosenborg-trener Eirik Horneland er i hardt vær nesten før eliteserien i fotball er skikkelig i gang. Morten Uglum

Det er vanskelig å huske at en fotballtrener som er villig og positiv når folk vil ha ham bort, noen gang har gjort klubben sin en tjeneste. Er ikke tilstanden i laget dårlig fra før, blir den i hvert fall ikke bedre med en trener som er full av forståelse overfor dem som krever hans avgang.

Tillit bygges gjerne ikke slik.

Horneland prøvde det samme i fjor. Etter nesten hver av vårkampene smilte han tappert, tok på seg alt ansvar og forsto inderlig godt hvorfor journalistene spurte om hans fremtid i Rosenborg.

En lang prosess

Det var vellykket på den måten at han likevel ikke fikk fyken, og resultatene snudde faktisk utpå sommeren. RBK berget en tredjeplass til slutt, men ellers var det bare trist, egentlig. Det var styret og spesielt styreleder Ivar Kotengs lojalitet til sin egen treneransettelse som berget Horneland, ikke spillet, resultatene eller trenerens fremtoning.

Nå er vi der igjen. Horneland er i møter med styret, han snakker om «prosess» og sier at det som skal til, er «noen gode prestasjoner». Nå skal de bruke noen dager på å stake ut kursen.

Eirik Horneland snakker om prosess og gode prestasjoner. Christine Schefte

Midt i juni, over et år etter at kurs ble staket ut hver eneste uke.

I fjor ble han reddet av at styreleder Ivar Koteng la all sin prestisje i det som ble kalt Prosjekt Horneland, som igjen var foranlediget av sparkingen av Kåre Ingebrigtsen og den langdryge runden før Horneland var på plass på Lerkendal.

I mellomtiden har Koteng hatt det mer enn vanskelig. Han ble ikke innstilt til gjenvalg av valgkomiteen i Rosenborg og måtte ta kampen opp fra benkeplass for å beholde ledervervet.

Klarer han igjen å berge Horneland, og klarer Horneland enda en gang å kare seg gjennom dårlige kamper ved å være enig i kritikken, må vi alle la oss imponere.

Men det er ikke trolig, ikke engang til. Det er neppe så lurt heller.

Eirik Horneland (t.h.) og styreleder Ivar Koteng etter Champions League-kvalifiseringskampen kot Maribor i august i fjor. Da var det god stemning. Ole Martin Wold / NTB scanpix

Hvor stort er problemet?

At Rosenborg spilte kjedelig fotball og ikke scoret på de to første kampene, er ikke noe stort problem i seg selv. 28 serierunder gjenstår, og hvem våger å banne på at Rosenborg ikke slår Bodø/Glimt torsdag?

Problemet ligger mer på det psykologiske plan. Alle spørsmålene fra journalister og alle intervjuene som Pål André Helland gir til alle kanaler både før, under og etter kampene, blir først et problem når Horneland ikke selv klarer å gi svar som skaper forventninger.

Når svaret er «vi må spille god fotball», så finner ingen den inspirasjonen som Rosenborg trenger akkurat nå. Horneland er ikke treneren som kaster sin karisma inn i diskusjonen, snarere virker han som en kjedelig fagmann.

Rosenborg tapte duellen mot erkerival Molde i helgen. Her blir Eirik Horneland (t.v.) trøstet av Molde-trener Erling Moe. Svein Ove Ekornesvåg, NTB scanpix

Det er det ingenting galt med. De spillerne han leder, vil heller ha en mann som kan sine ting enn en sirkusdirektør. Derfor er den evige sammenligningen med Nils Arne Eggen bare forfeilet og sier mest om dem som ikke får med seg at det er ganske lenge siden Eggen gikk av og at fotballen har utviklet seg mye.

Så spørsmålet RBK-styret først bør stille seg, uavhengig av resultater i de neste kampene: Er Horneland i år blitt det han ikke var i fjor, en fotballfaglig spennende og inspirerende trener som klubben skal satse på i årene som kommer?

For det er neppe noe poeng i å la ham hangle videre fra kamp til kamp i enda en sesong.