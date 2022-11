Utskjelt i verden, elsket av sine egne

DOHA (Aftenposten): Cristiano Ronaldo liker å vinne, Cristiano Ronaldo liker å bli sett. Men det ringer for siste runde nå.

Cristiano Ronaldo jublet for sitt 1–0-mål mot Uruguay, men det ble senere tilkjent lagkamerat Bruno Fernandes.

Erlend Nesje Journalist

28 minutter siden

Portugal-Uruguay 2–0

Vår dom klokken 23.11: Cristiano Ronaldo har vært et fantastisk spiller som har satt sitt tydelige preg på fotballhistorien. Nå er han gammel og treg, en unnasluntrer og jålebukk, en som tar et hælspark for egen vinning og ikke bidrar for laget. Det er kapteinens skyld at Portugal ikke slår Uruguay.