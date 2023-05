Tok Brann-spillerne skade av å gå i tog? Eller har LSK en fordel? Cupfinalistenes comeback

Årets cupfinale spilles mellom to bautaer i norsk fotball. Vi har sett nærmere på likheter og ulikheter mellom dem.

20.05.2023 08:00

Klisjeen forteller at et nedrykk kan være positivt. Det stemmer sjelden. Nedrykk er stein i skoen, gnagsår på hælen og overtråkk i ankelen på en og samme tid. Men det kan også brukes konstruktivt – som både Lillestrøm og Brann klarte.

Forutsetningen er selvsagt at en enes om å tilrettelegge for å komme raskt tilbake. I stedet for å legge ut nøkkelspillere på billigsalg, kutte kostnader på sport og innstille seg på et varig liv på lavere hylle, stemte målsetting med forutsetninger hos begge etter nedrykket for Lillestrøm i 2019 og for Brann i både 2014 og 2021.