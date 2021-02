Nå gjør han akkurat som han vil. Spesielt én egenskap skiller seg ut.

En 20-åring gjør akkurat som han vil i verdens største klubbturnering. Og det er nesten så man ikke lenger blir overrasket.

Erling Braut Haaland gjorde som han ville mot Sevilla i åttendedelsfinalen. Foto: Angel Fernandez / AP / NTB

17. feb. 2021 22:52 Sist oppdatert 6 minutter siden

Sevilla – Borussia Dortmund 2–3

I løpet av to Champions League-kvelder denne uken har supportere verden over fått et glimt av fremtidens fotballscene. Der spiller to superstjerner hovedrollene. Én av dem er norsk.