Lite minner om idrettsfest i alpebyen helt sør i Tyskland. Det er beskyttelsesdrakter, QR-koder med testsvar og frivillige som ser ut som et smittevernpoliti. Utøverne. Støtteapparat. Frivillige. Oss journalister. Ingen slipper unna testregimet. Påminnelsene er overalt. De skriker om hvilken verden vi lever i akkurat nå. Spørsmålet presser seg frem: Gatene skulle vært fulle av nordmenn. Nå er det bare testteltene som fylles opp.

OBERSTDORF: Kun restene av den tyske byens VM-drøm står igjen. Likevel har det en verdi.

24. feb. 2021 10:55 Sist oppdatert nå nettopp

Norges hoppsjef skjærer grimaser. For ett år siden så Clas Brede Bråthen neppe for seg at forberedelsene til VM skulle handle om å gape høyest mulig. Men der er vi nå.

Utenfor ishallen i Oberstdorf er det kø. Innenfor står en eldre mann i gul vest og peker ut hvilken av de fem båsene som er ledig. Mandag ble det tatt 1800 koronatester her. Trolig vil smittejegerne i denne hallen utføre 800 tester om dagen den neste halvannen uken.