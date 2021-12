Debatten kveles av følelser

Er kvinneklassen verdt å beskytte? Det virker ikke slik på nye føringer om transkvinner i toppidretten.

Vektløfteren Laurel Hubbard gjorde ikke noe galt. Som OLs første åpne transkvinne ble hun likevel gjenstand for mye debatt under sist sommers olympiske leker.

Konsulentselskapet hadde fått et viktig oppdrag. De intervjuet en lang rekke personer i internasjonal idrett for å finne svar.

Kjernen var denne: Bør det være fritt frem for transkvinner i toppidretten? Eller bør det begrenses? Og i så fall hvordan? Da de lette etter løsninger, kom de også over et annet funn. Det forteller om hvor betent denne striden er.