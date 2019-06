«Valakari er i ferd med å gjøre det umulige»

To år etter at hans forgjenger fikk sparken er det fascinerende hvor sterk posisjon Simo Valakari har oppnådd på Alfheim.

På ettermiddagen den 26. juni 2017 kom direktør Stig-Arne Engen og Bård Flovik inn i en av Alfheims mange og trange losjer. Utenfor lå den grønne kunstgressmatta, der TIL dagen før hadde spilt 1–1 mot Sandefjord.

Bare minutter tidligere hadde klubben selv bekreftet det alle visste. Flovik var avsatt som hovedtrener, og TIL måtte for tredje gang på fire år på trenerjakt. En halvtime seinere gikk han ut av døra, uten å få sjansen til å rette opp den svake sesongstarten.

Tromsø Idrettslag var for lengst blitt synonymt med trenersparkinger, Flovik var bare den siste i rekka med Agnar Christensen i 2013 og Steinar Nilsen i 2015.

Et par uker seinere ble den da ukjente Simo Valakari ansatt, og tok den samme høsten spillerne, supporterne, media og resten av byen med storm. Herværende avis trykket sågar ei hel forside på finsk for å takke ham, uten at han vunnet en eneste tittel.

TIL berget plassen med god margin, og fremtiden så lys ut. 2018 startet brukbart, før motgangen kom etter sommeren. En resultatmessig motgang som fortsatte inn i 2019.

Selv om det alltid er noen forskjeller i hvordan trenere får sparken i Tromsø, er det ofte resultater som gjør utslaget. I tillegg er en generell regel for fotballtrenere at når motgangen for alvor tynger, er veien mot sparken ikke mulig å snu.

Mange er glade i å dra frem at TIL både var svake i fjor høst, og i store deler av inneværende sesong. Undertegnende har også gjort det. Hadde høsten og våren vært et sammenhengende seriespill, ville laget rykket ned så det suste. Men det blir bare av akademisk interesse, og har ingen reell betydning fordi det faktisk er en lang vinter derimellom.

Likevel preget høstens svake resultater åpenbart starten av 2019. Salg av sentrale spillere og en rekke skader forsterket den dårlige trenden. Og på tross av enkelte brukbare prestasjoner gikk klubben på tap etter tap. For tre runder siden lå ikke bare TIL i nedrykksstriden, men helt i bunnen på tabellen.

For TILs del rykker heldigvis ingen ned i mai, selv om mange der og da kanskje trodde det. Tre eliteserieseire på rad har sendt TIL litt oppover på tabellen. Men ikke minst gitt Simo Valakari litt arbeidsro.

Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Gjennom sin offensive og konkrete væremåte har Simo Valakari for lengst overbevist sin egen klubbledelse om at hans måte å spille fotball er på er den rette. Ingen vil selvsagt kunne si dette utad på Alfheim, men en rekke tap har selvsagt strukket tålmodigheten langt, uten at Valakaris posisjon på noen måte var truet.

For selv om Valakari er omdiskutert blant fotballfolk både lokalt og nasjonalt kan ingen ta fra han tydeligheten. På samme måte som alle visste hvordan RBK i storhetstiden spilte, vet alle nå i store trekk hva som venter når TIL og Simo Valakari står på den andre banehalvdelen.

Det er selvsagt noe befriende å kunne diskutere spillestilen, kontra å snakke om hva som egentlig kjennetegner laget. Når også spillerne fortsatt kjøper Valakaris fotballtanker, betyr det at ingenting truer hans rolle i TIL – per i dag.

En ting er at klubbledelsen åpenbart har mer tålmodighet med Valakari enn med forgjengerne. Noe annet er hvorfor. Valakaris nærmest frelsende glød og energi kjøper han åpenbart langt mer tid enn andre typer trenere. I Norge er det mest ekstreme eksempelet svenske Rikard Norling. Brann-treneren kom inn, snakket om gull, men leverte i stedet nedrykk i Brann.

Men han fikk utrolig nok ikke sparken etter nedrykket, mye grunnet evnen til å overbevise både ledelse, media og supportere. Først da Bergens stolthet lå som nummer ni i 1.-divisjon mot slutten av mai 2015 fikk han fyken.

Hans erstatter Lars Arne Nilsen har fått resultater, men er langt fra like utadvendt og selgende i stilen. Derfor ligger det i kortene at den dagen Nilsen ikke lenger får resultatene med seg, er terskelen langt lavere for at han skal sparkes.

I mange tilfeller ville vårens svake resultater sendt en TIL-trener ut av døra. Simo Valakari har relativt enkelt overlevd denne kriseperioden, og med tre strake seirer peker pilene igjen oppover. Resultatrekker som for andre har endt i sparken, kan i Valakaris tilfelle ende opp med mer suksess.

Når du har vært langt nede, smaker det enda bedre å lykkes. Skulle TIL og Valakari lykkes med å ta medaljer, vil svingen via det siste årets motgang krydre historien ekstra godt.