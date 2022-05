Gjenopplivingen av en drøm

Idrettens ledere snakker igjen om OL i Norge. Er de i ferd med å gå i den samme fellen som før?

Lillehammer-OL i 1994 ble en folkefest. Her er Bjørn Dæhlie under stafetten.

8 minutter siden

Er et OL i Norge viktig nok for idretten? Og er det viktig nok for samfunnet?

En norsk OL-debatt vil ha mange sider. Men det er disse to spørsmålene det handler om.