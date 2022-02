Journalistens klage

NOTERT: Sportsjournalister, eller journalister uansett prefiks, skal ikke klage i spaltene over arbeidsforholdene.

Johannes Høsflot Klæbo ville ikke la seg intervju etter søndagens 30 km.

Det er ikke dine problemer leserne er interesserte i. Men jeg gjør et lite unntak. For her er det mange journalister som klager.

Noen klager er til å forstå når en journalist har reist halve verden rundt, har PCR-testet seg til OL-gull og mediehuset har brukt et betydelig antall kroner for å få deg på plass i OLs smitteboble.

For eksempel når den utsendte blir avvist og nektet inngang til stedet hvor det hele skjer. Ikke får de lov til å intervjue den utøveren de er sendt til en fjellby langt inn i Kina for å intervjue. Det skjedde på langrennsstadion lørdag og søndag.

Jeg kom inn. Journalister fra verdens mektigste langrennsnasjon klarte å klore og krangle til seg nok plasser slik at de fikk både se og høre norske idrettsutøvere. Men mange andre ble nektet denne muligheten. Smittevern er argumentet som slår i hjel alle innsigelser. For mange journalister på et begrenset område er en fare for utøverne, må vite.

Det var ikke mye smittevern i mediesenteret sist lørdag og søndag da det ble en alles kamp mot alle for å få de etterlengtede passene på arenaen. Det ble spisse albuer, kjefting og smelling og, i det hele tatt, en uggen stemning blant de par hundre som ville inn. Ingen ville ringe og hjem og fortelle sine sjefer at de hadde reist til Kina for å se OL på TV.

Andre journalister klager på alt annet. Jeg har tidligere i denne spalten vært inne på visse logistikk-utfordringer. Andre klager på hotell, frivillige vakter som bare gjør sin jobb, maten de får, maten som ikke er der og 3-400 andre ting.

Og jeg da. Ja, jeg har fått en formaning fra hjemmefronten. Den lyder slik:

«Jeg vil ikke høre deg klage. Tenk for en jobb, reise verden rundt og jobbe med spennende sport. Det sitter titusener rundt i Norge og misunner deg den jobben».

Slik ser det ut når norske journalister får møte langrennsløperne før konkurranser. På podiet sitter trener Eirik Myhr Nossum, utøverne Håvard Solås Taugbøl og Erik Valnes, samt pressekontakt Gro Eide.

Reporter Kurt Haugli er på plass i Beijing-OL for Aftenposten. Under kan du lese flere av hans skråblikk fra lekene.

