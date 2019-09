KRISTIANSAND: – Det er helt latterlig å tro at vi skulle valse over Nest-Sotra. De har et godt lag, og har spilt jevnt mot alle lag de har møtt.

Ordene tilhører Start-trener Joey Hardarson og falt på vår TV-sending etter 2–0 og lagets tolvte strake kamp uten tap i 1. divisjon, og den femte seieren på rad på hjemmebane.