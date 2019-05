Outsideren som ble president: «Ville vært en sensasjon for noen uker siden»

For et par uker siden ville det vært en sensasjon. Søndag formiddag virket det mulig. Etter andre stemmerunde var det et faktum.

Berit Kjøll er Norges idrettsforbunds nye president.

Det hjalp ikke at valgkomiteen hadde jobbet intenst og seriøst lenge og la stor vekt på at hele deres innstilling til nytt styre var en samlet pakke der valget av Sven Mollekleiv var bortimot avgjørende.

Det hjalp heller ikke at Mollekleiv fremsto som en meget kvalifisert kandidat til presidentvervet i Norges idrettsforbund, understreket av alle, også av dem som sa de ville stemme på en av de andre.

Olsen, Geir / NTB scanpix

Noe skjedde i innspurten

Det ble outsideren Berit Kjøll som vant likevel. Men hva fikk det til å tippe hennes vei i andre stemmerunde?

Kanskje innlegget fra Thomas Breen i Hedmark Idrettskrets. Han våget å si at det var et problem dersom tinget falt ned på den eldste av de to mannlige kandidatene når det var en høyt kvalifisert kvinne i feltet. Hans utgangspunkt var at «skittstormen må opphøre», og han siktet til den mistroen idretten har pådratt seg de siste årene.

En del av bakteppet var at Breen også hadde støttet et likestillingsforslag som ble nedstemt dagen før.

Berit Kjøll kan hvert fall si at hun på ingen måte kan assosieres med noe av det som lenger ute i idretten har gitt et dårlig omdømme. Heller ikke Mollekleiv kan det, men han ligner mer på en tradisjonell norsk toppidrettsleder, både i alder og kjønn.

Mollekleiv har satset stort, argumentert drevent og dyktig og ville ganske sikkert blitt en god president med sin erfaring og livslange idrettslige virksomhet.

Olsen, Geir / NTB scanpix

Fighteren Tvedt

Også Tom Tvedt hadde mye støtte og fikk over 20 stemmer i første runde. Hans personlige egenskaper og hans vilje til å stå med stormen midt imot uten å skylde på noen, har vakt stor respekt. Men han hadde brukt for lang tid på å rydde opp i det boet han overtok, og selv om mye går bra nå, stolte ikke idrettstinget på at han vil håndtere neste storm sikkert nok. For stormer kommer, det gjør det alltid i en så stor og engasjerende bevegelse som norsk idrett.

Tvedt har vært utholdende, det er mulig å si trassig. Derfor trakk han heller ikke sitt kandidatur (fremmet av Svømmeforbundet) da han så hvor vinden blåste under debatten.

Det kan ha blitt avgjørende.

I første runde hadde Mollekleiv flest stemmer (44,51 prosent) mot Kjøll på annenplass (40,85 prosent).

De fleste av dem som ville ha gjenvalg på Tvedt (14,63 prosent) ville altså ha Kjøll heller enn Mollekleiv når de skulle stemme i finalen. Det var ikke nok for Mollekleiv at de største forbundene og en samlet valgkomité ville ha ham.

Og Vålerenga (Mollekleivs klubb) gikk på sitt andre bitre nederlag denne helgen.