Kommentar: Nordlie og Hardarson er ytterpunktene i Starts trenervalg

KRISTIANSAND: Start må snart ta et nytt stort valg for fremtiden. Hvem skal være trener for klubben? Temaet skal jeg komme tilbake til etter noen ord om klubbens situasjon akkurat nå – som i stor grad også påvirker det valget klubben skal ta.

Realiteten akkurat nå er at Start blør økonomisk. Konsekvensene av satsingen som endte med nedrykk er at gapet mellom inntekter og utgifter blir stort igjen. I fjor måtte investorene dekke inn rundt 40 millioner kroner i tap - 10 millioner mer enn planlagt. Budsjettet før årets sesong er omtrent det samme som i 2018 - rundt 50 millioner i inntekter og 80 millioner i utgifter.