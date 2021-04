Det skulle da bare mangle, Rosenborg

KOMMENTAR: Det sies at RBK er blant Europas best fysisk trente lag. Det er i så fall et godt utgangspunkt, men ikke så mye mer.

Ny seier: Styreleder Ivar Koteng (til venstre) og fysiolog Ulrik Wisløff fulgte Rosenborgs tredje treningskamp for sesongen, der det ble 1-0-seier mot Tromsø. I midten Carlo Holse. Foto: KIM NYGÅRD

25. apr. 2021 18:00 Sist oppdatert 7 minutter siden

LERKENDAL: På nyåret ble det skrevet mye om Rosenborgs såkalte «blodtrening». Tre knallharde januaruker, enkelte dager med tre økter daglig, skulle gi troppen det fysiske grunnlaget før 2021-sesongen.

Temaet ble en snakkis fordi det var oppsiktsvekkende.