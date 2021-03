Bolsjunovs prestasjon kan ingen ta fra ham. Men russernes historie kaster skygger over VM.

OBERSTDORF: Er du stor og mektig nok i idretten, kan du gjøre nesten hva som helst og slippe unna med det.

Aleksandr Bolsjunovs tilstedeværelse er bra for VM. Det minner likevel også om hvordan Russland slapp unna. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

4. mars 2021

Sportslig sett er det uvurderlig at Aleksandr Bolsjunov er på plass i Oberstdorf. Uten ham ville flere øvelser i praksis vært NM på ski. Under 30 kilometeren lørdag la nordmenn beslag på de fem første plassene bak ham. Fire dager senere ble det trippelt norsk. Da sprakk russeren.

At han går her under nøytralt flagg, bidrar likevel til at idrettshistoriens kanskje største svindel kaster skygger over VM.