«Når dommeren blir hovedperson»

Når han velger å lukke øynene for Viljar Vevatnes «doble» straffespark på Aron Thrandarson ti sekunder før overtidsminuttene var ute, så må det bety at Steen bør se fram til en del serierunder uten å være i aksjon.

For han «feiget ut», oppgaven ble for stor for ham der og da. Han visste at et straffespark nr. to til AaFK høyst sannsynlig ville bety exit for Stavangers stolthet, han hadde allerede gitt AaFK et straffespark tidligere i kampen, og dermed kom tvilen. Selv om selve situasjonen var krystallklar. Og dersom han hadde dømt straffe, måtte han også som en konsekvens ha gitt Vevatne rødt kort. For Viking-stopperen tok fra AaFK og Thrandarson alle sjansers mor, alene mot keeper inne på ti meter.