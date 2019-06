Null poeng. Null scoringer. Strengt tatt ikke mye annet å glede seg over heller. Det var status da Martin Sjögren og laget han leder, dro hjem fra EM i Nederland for to år siden.

I etterkant har det gått langt bedre. Å vinne kvalifiseringsgruppen mot regjerende europamester Nederland er beviset på at dette laget har tatt store steg. Det handler mye om det som ligger til grunn for nesten all fremgang i fotball: felles forståelse.