LERKENDAL: Eirik Horneland sto midt på banen i sort lue. Han småpratet med Jørn Jamtfall og André Hansen. Ved siden av dem var sju RBK-spillere i gang med skuddøvelser.

Klokka var kvart over elleve. Et kvarter senere ble spillerne byttet ut. En ny gruppe gikk inn på banen. Tre-fire tilskuere og like mange pressefolk fulgte denne mandagsøkta.