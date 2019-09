«Norge har nå et mer lovende landslag enn på lenge»

Eller kanskje ikke, hvis vi skal tro den svenske midtstopperen Victor Nilsson Lindelöf. Han fremhever at Norge er kompakte og forsvarer seg bra.

Han kan ikke ha studert det norske landslaget i de siste kampene og heller ikke grublet over hvordan Sverige kunne hente inn norsk 2–0 ledelse i kampen på Ullevaal tidligere i år.

Det skyldtes ikke bare at Sverige var imponerende gode, men like mye at det norske forsvarsspillet ikke holdt mål. Her må det legges til at Sverige hadde flaks, med et skudd som gikk inn via en norsk fot og et innlegg som slo i en svensk hofte og tilfeldigvis spratt i nettet.

JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

Åpent for tilfeldigheter

Men at Sverige kunne komme i så mange posisjoner foran det norske målet som i det siste kvarteret av denne kampen, kan ikke bortforklares med at svenskene hadde flaks. Like lite som det var utur som gjorde at Norge ga bort 2–0 ledelse også mot Romania.

Da er vi tilbake ved begynnelsen på denne teksten. Landslagssjef Lars Lagerbäck hadde trengt all tid med denne troppen på å drille forsvarsspill, ikke bruke halve uken på å forberede og kjede seg gjennom kampen mot Malta.

Men det er som det der, og Lagerbäck har vist video og pratet mye om hvordan han vil ha det, forteller spillerne.

Da får vi håpe at han har pratet om mer enn det noen norske spillere, ledet av Joshua King, sa: Vi må være mer kyniske.

Ja, det mener naturligvis Lagerbäck også. En ledelse i et EM-spill må forsvares med alle smarte og sportslige midler. Men ikke slik King anbefaler.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Simulere skader, hale ut tiden, dundre ballen vekk, bruke alle tilgjengelige midler, også de som er på kanten av eller utenfor regelverket.

Det hjelper heller ikke stort å stable opp hele laget i 16-meteren. Slikt blir det lett rot og tilfeldige mål av.

Vi får håpe Lagerbäck har pratet mest om det som er mest effektivt når en ledelse skal forsvares. Å holde på ballen og la motstanderne slippe til med så få angrep som er mulig.

Å gi bort initiativet med å sparke ballen unna og pådra seg flere frispark imot, er ikke bare primitivt. Det er taktisk svakt også.

Vegard Grøtt

De har ferdigheter nok

Norge har nå et mer lovende landslag enn på lenge. Vi har flere spillere med avansert teknikk og god spillforståelse. Vi har flere som stoler på egen ballbehandling og – like viktig – stoler på medspillerne. Ved å niholde den defensive strukturen, holde hodet kjølig og jobbe intenst for å holde ballen i laget kan sluttminuttene bli mindre stressende enn mot Romania og Sverige.

Så må vi likevel spørre om vi har nok rutine til å gjøre dette. Vårt midtstopperproblem er ikke blitt mindre selv om det så bra ut mot hjelpeløse Malta. Defensiv kraft er heller ikke det vi mest forbinder med midtbanegjengen.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

I Stockholm søndag kveld møter Norge et lag som er spesialister på å skape et resultat, et lag fullt av rutine og seiersvane. Og hvis temaet er kynisme, da er svenskene spesialister.

Sverige ville ikke vært i nærheten av å miste en 2–0 ledelse i en kamp som den på Ullevaal.

Norge kan komme til å gjøre det igjen, bare ved å føle stanken fra de to kampene da vi nesten ødela EM-sjansene. Da er det fort gjort å glemme Lagerbäcks formaninger.