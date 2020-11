Hvor mange pamper vil han nekte adgang?

KOMMENTAR: De svært få billettene som er tilgjengelige skal i størst mulig grad gå til barn og unge. Det er et godt grep fra EM-ledelsen.

Nå nettopp

TRONDHEIM SPEKTRUM: Det er i disse lokalene det skulle ha flommet av mennesker i hele desember, slik det gjorde under herrenes mesterskap tidlig i januar. Det skulle ha vært tusenvis på hver eneste kampdag under EM i håndball for kvinner.

Slik blir det naturlig nok ikke. Europamesterskapet vil gå for bortimot tomme tribuner og blir først og fremst et TV-produkt.