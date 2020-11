La Northug få ribbe og riskrem

KOMMENTAR: Endelig ser langrennssporten ut til å ha kommet seg videre. Den er ikke lenger avhengig av Petter Northug.

Fortsatt best: Johannes Høsflot Klæbo vant nok en gang i Ruka. EMMI KORHONEN/NTB

29. nov. 2020 14:55 Sist oppdatert nå nettopp

Åpningshelga i Ruka startet med kaos da landslagstrener Eirik Myhr Nossum testet positivt på en covid-19-test.

Hadde det ikke vært for at prøven var såkalt falsk positiv, ville hele helga ha blitt et kaos. Alt hadde kommet til å handle om korona.