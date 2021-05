Det er vanskelig, men Klæbo må tåle det

KOMMENTAR: Astrid Uhrenholdt Jacobsen argumenterer godt, men å legge lokk på ytringsfriheten lar seg ikke forsvare.

OL-favoritt: Om et snaut år skal Johannes Høsflot Klæbo konkurrere om OL-medaljer i Beijing. Foto: RICHARD SAGEN

La oss tenke at Johannes Høsflot Klæbo står på toppen av seierspallen under neste års OL i Beijing. Det er et scenario vi gjerne ønsker.

La oss også tenke at ved siden av ham står to utøvere fra en annen nasjon.